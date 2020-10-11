Карантин в Украине ужесточат: что решили на совещании у Зеленского

Во время последнего совещания у президента Украины Владимира Зеленского принят ряд решений по борьбе с эпидемией коронавируса (СOVID-19).

Как сообщил в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, карантин будет усилен избирательно, где ощутимо не страдает экономика.

"В красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания – ресторанов, клубов. С 22:00 заведения должны закрываться. Массовые "гулянки" в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Смотреть на нарушение запрета "сквозь пальцы" власть больше не собирается", – отметил он.

По словам Радуцкого, ВУЗы временно переводятся на дистанционное обучение.

"Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений. К сожалению, уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе погиб декан географического факультета КНУ им. Шевченко. Конечно, необходима информационная кампания среди студентов: молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек – это также и их ответственность", – подчеркнул нардеп.

При этом осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября.

Зеленский поручил Минздраву увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяются при лечении осложнений коронавируса. Должен быть установлен неснижаемый запас СИЗ и препаратов, которого хватит на длительное время.

По приказу президента в Киеве, Одессе, Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны. Закупается все необходимое оборудование для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни.

"Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях – в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы", – сказал Радуцкий.

Также Зеленский поручил готовить ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, до принятия больных СOVID-19. Благодаря этому решению значительно увеличится количество койкомест.

"Привлекаем интернов и студентов старших курсов медицинских вузов к работе в инфекционных отделениях. Соответствующие законодательные изменения вступили в силу еще летом. Есть четкие протоколы лечения пациентов с СOVID-19, и я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь", – сообщил депутат.

По приказу президента Минздрав должен увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. в сутки. Правительство предоставило 260 млн грн на увеличение количества тестов на коронавирус, из которых 100 млн на контрактирование частных лабораторий, 160 млн грн на дополнительную закупку реагентов и лабораторного оборудования.

Кроме того, Зеленский поручил решить проблему с обеспечением кислородом. К концу месяца местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Для этого правительство выделило регионам 572 млн грн.

По словам Радуцкого, единственная эффективная форма контроля за соблюдением масочного режима – введение ответственности владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть изменения в Закон "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения COVID-19. Изменения предусматривают штраф 3400-5100 грн для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые пропустили в общественное помещение или общественный транспорт людей без одетых респираторов или защитных масок.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже с 12 октября могут усилить карантин.