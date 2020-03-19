По состоянию на утро 19 марта в большинстве регионов Украины продолжается транспортный коллапс и игнорирование ограничительных карантинных мер из-за рапространения коронавируса. Люди сбиваются в огромные толпы, пытаясь попасть на работу, и перекрывают дороги, а многие заведения торговли сабботируют временный запрет на деятельность.

OBOZREVATEL ведет хронику событий по регионам и предлагает читателям следить за ней вместе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Киев

Как пишут в соцсети Facebook очевидцы, утром 19 марта пассажиры едва ли не штурмом брали 118 автобус, поскольку этот маршрут обслуживает всего шесть маршруток, а количество людей, которые едут на работу, не уменьшилось.

Полиция, в свою очередь, потребовала, чтобы в салоне остались только те, кто сидит ,а остальных попросила выйти. Никто не выполнил это требование, и автобусы не сдвигались с места около двух часов. в итоге из-за недовольства люди решили перекрывать дорогу.

Подобная ситуация повторилась и на площади Тараса Шевченко, где люди заблокировали движение троллейбуса. Это произошло из-за того, что водитель отказался перевозить больше пассажиров, чем разрешено. В ряде случаев пассажиры даже устраивали потасовки с полицейскими, толкая их.

Люди толкались с полицией "РБК-Украина"

Давки в транспорте Киева "Апостроф"

люди перекрыли дорогу "Апостроф"

Запорожье

Аналогичная ситуация наблюдается и в Запорожье. Там в очереди на маршрутку в 4-м Южном микрорайоне города на конечной остановке транспорта выстроилось около 200 человек, при этом почти все они были без масок и не соблюдали безопасную дистанцию.

При этом в салонах общественного транспорта игнорируется требование о максимальной перевозке 10 человек.

Очереди на транспорт в Запорожье Facebook Ольги Таракановой

Очереди на транспорт в Запорожье Facebook Ольги Таракановой

Николаев

Как пишут "Новости N", 19 марта в Николаеве начался транспортный коллапс – большинство единиц маршрутных такси не вышли на линии.

Причиной отказа от работы стало карантинное условие о перевозке в салоне не более 10 пассажиров, что экономически не выгодно. Коммунальные автобусы и электротранспорт ситуацию не спасают, так как также не могут взять более 10 пассажиров. В результате утром пассажирские перевозки оказались в Николаеве заблокированы.

Транспортный коллапс в Николаеве "Новости N"

Ивано-Франковск

Жители города утверждают, что центральный рынок не ушел на карантин. Более того, там работает даже уличная кофейня.

Запрет на работу игнорирует и ТРЦ "Велес". который хочет открыть все магазины, но сократить их рабочий день до 18:00, а не до 20:00, как было ранее.

Население города также не соблюдает правил карантина и самоизоляции. Так, возле визового центра на улице Троллейбусной замечены огромные очереди людей.

Толпы людей в Ивано-Франковске Frankivsk 112

Тем временем по городу ездит машина спасателей, с которой по громкоговорителю людей призывают соблюдать правила гигиены.

Одесса

Тем временем в Одессе, как сообщает Telegram-канал "Думская – новости Одессы", троллейбусы с максимально допустимым количеством пассажиров даже не останавливаются на остановках. Амаршруток на линиях по-прежнему минимум.

Черновцы

А в Черновцах коммунальщики интенсивно обрабатывают раствором специального хлора улицы города. В то же время там решили возобновить работу общественного транспорта, но не для всех. Так, в специальные троллейбусы с красным крестом будут пускать медиков, спасателей, полицейских и коммунальщиков. Но только при наличии у них средств защиты и служебных документов.

Также в Черновцах разворачивают пункты санитарного контроля для выборочной проверки транспортных средств, которые прибывают в город.

Спецтранспорт в Черновцах Скриншот видео

В Черновцах улицы моют хлором Скриншот видео

Харьков

В Харькове, как и в других городах, из-за транспортной блокады люди сотнями сбиваются на остановках, пренебрегая дистанцией. Все они пытаются влезть в переполненный транспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне бригада скорой помощи попала на 14-дневный карантин из-за того, что выехала на вызов к семье, которая не сказала о недавней заграничной поездке.

Напомним, по состоянию на 18 марта в Украине зафиксировали уже 16 случаев заболевания COVID-19, два из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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