Главная Новости
12 марта • обновлено в 13:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ирина Касьянова
Ирина Касьянова
Журналист Все статьи автора

Карантин в Киеве из-за коронавируса: родители в панике, кинотеатры закрываются, в магазинах ажиотаж

1.5т
Читать материал на украинском

В Киеве с 12 марта из-за коронавируса вводят карантин, который будет действовать по крайней мере до конца марта. Ограничения коснутся в первую очередь детских учреждений и развлекательной сферы, в частности ТРЦ и кинотеатров. Тем временем в соцсетях разгоняют "зраду" мол, продукты исчезают, деньги из банкоматов снимают, а метро закроют.

Подробнее о том, кого коснутся ограничения и что происходит в столице, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что решили

Приостановить работу:

  • садиков, школ, вузов, ПТУ и других учебных заведений разной формы собственности.

  • театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий.

  • ТРЦ, развлекательных зон в шопинг-молах.

Где будут ограничения

Где будут ограничения

OBOZREVATEL

Ограничить проведение:

  • спортивных мероприятий,

  • массовых мероприятий на территории Киева (численностью более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию (измерение температуры).

Обеспечить недопущение к работе:

  • работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Ограничения действуют с 00:00 часов 12 марта до полуночи 31 марта 2020 года.

Чем грозит нарушение правил "карантина":

  • административной или уголовной ответственностью. Контролировать ситуацию будет полиция, управление по вопросам гражданской защиты КГГА, главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

Школы и садики

Учебные заведения, в том числе школы и вузы, обязаны обеспечить дистанционное обучение. В мэрии считают, что это не проблема, особенно для вузов.

Садики закрыты с 12 марта

Садики закрыты с 12 марта

Школы и садики первыми отреагировали на сообщение о "карантине", почти мгновенно сообщив об этом в родительских чатах соцсетей. "Завтра ребенка не приводить", – писали преподаватели.

Правда, родителей это не обрадовало. "Это конец. Карантин. Подтвержденных случаев в Киеве нет. Обычно на карантин закрывали учебные заведения кроме садиков. Те, кто отправляют детей на карантин, не подумали, что школьники от безделья будут шастать по ТРЦ. Это во-первых. Во-вторых, как быть с дошкольниками?" – написала в соцсетях одна из мам.

По ее словам, родители должны находиться с ними.

Школьники получили неожиданные каникулы

Школьники получили неожиданные каникулы

kyivcity.gov.ua

"На всех нянь не хватит, а у многих на нянь элементарно нет денег. А будут табелировать тех работников, если один из родителей вынужден сидеть с детьми? У нас или ничего не делают, или как сделают, то п...пец", – пишет мама.

Другие мамы, с которыми поговорил OBOZREVATEL, объяснили, что отвезут детей за город.

"Наверное, придется оформить отпуск, правда, мы на него не рассчитывали, и лишних денег нет. Хочется же и летом отдохнуть. А с учителями сейчас договариваемся об уроках по Skype", – сказала нам мама троих детей Наталья Г.

Пустые полки и банкоматы

Тем временем в соцсетях люди пишут о том, что в магазинах скупают продукты, а в банкоматах снимают деньги. Правда, как проверил OBOZREVATEL, сами владельцы говорят, что паники нет и для нее нет оснований.

Полки магазинов не опустеют

Полки магазинов не опустеют

"Если бы у нас сметали продукты с полок, мы были бы только рады. Только ажиотажа нет. И мы не видим проблемы. Раскупят с вечера, утром выставим новый товар. Ажиотаж был бы, если бы магазины закрылись. Дефицита и проблем с поставками нет. Границы ведь не закрыты", – сказали нам в руководстве одной из крупных сетей.

Как объяснили OBOZREVATEL, ажиотаж в соцсетях начался после публикаций фотографий пустых полок в заграничных супермаркетах.

"Таких снимков из разных стран уже было опубликовано много. Но для понимания – это длилось от силы пару часов. А потом – новые поставки, и никакого ажиотажа. Если что – также будет и у нас. И не только у нас. Такая же ситуация и у наших коллег из других крупных магазинов. Проблем с поставками ни у кого нет", – подчеркнули в торговом заведении.

Хотя в соцсетях публикуют и видео из магазинов, где люди скупают товары первой необходимости.

В банках также отмечают, что аномального спроса на наличные деньги не отмечается ни в Киеве, ни по всей стране.

В банках не отмечают аномального спроса на наличку

В банках не отмечают аномального спроса на наличку

kp.ua

"Мы не отметили сегодня никакой активности по Украине. Возможно, ситуация изменится в ближайшие дни. Но я сомневаюсь. Большинство людей рассчитываются безналично. Особенно если речь о крупных покупках. Даже более половины наших пенсионеров сейчас рассчитываются банковской картой. Я думаю, у наших людей немного другие проблемы. И это не коронавирус", – сообщил OBOZREVATEL пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Нет проблем и с валютой. Об этом OBOZREVATEL сказал Игорь Львов, управляющий директор банка "Кредит-Оптима".

"Никакого ажиотажа вокруг банкоматов нет. Нет проблем и с валютой. Она есть в обменках. Курс валюты даже немного упал. Я думаю, что ситуацию раскачивают спекулянты. Нацбанк выбросил на рынок валюту – $250 млн. Надо будет – еще выбросит. Это рынок, это нормально", – говорит OBOZREVATEL Игорь Львов.

Кинотеатры и театры

В кинотеатрах и театрах, которые мы обзвонили, никто ничего не понял и не собирается ничего пока отменять.

В "Жовтне" волнуются, что будет с фестивалем

В "Жовтне" волнуются, что будет с фестивалем

wikipedia

"У нас 21-22 марта проходит джазовый фестиваль. Его не отменили, билеты покупают. Спектакли тоже идут, билеты продаются. Так ведь Кличко ничего и не сказал о театрах, наши коллеги тоже ничего не отменяют. Ну а как? Билеты же проданы", – искренне удивились вопросу в Киевском национальном академическом театре оперетты, где будет проводиться XIX Международный джазовый фестиваль "Единство".

В кинотеатре ТРЦ "Гулливер" пока тоже ничего не отменяют, но затруднились сказать, стоит ли приходить на сеанс в выходные. "Афиша будет меняться в четверг. Пока информации о том, чтобы отменить фильмы, у нас нет. Мы пока не закрываемся. А после четверга уже будет понятно", – сказали в кинотеатре.

В "Гулливере" пока кино не отменяют

В "Гулливере" пока кино не отменяют

gullivercenter.com

Член правления Союза кинотеатров Украины и соучредитель кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе говорит, что в решении много непонятного.

"Я могу комментировать решение, когда увижу его. Самый важный вопрос – проведение Docudays (фестиваль документального кино о правах человека, запланированный на 20-29 марта) и "Толоки". Они пишут – можно до 60 человек. А в "Жовтне" несколько залов на 400, 200, два на 50 и на 33 места. Так что нам закрыть? Все залы?" – говорит Горделадзе.

Сеть кинотеатров Multiplex все-таки собираются приостанавливать свою работу, об этом заявил генеральный директор Роман Романчук.

Также отменили спектакли и в Национальной опере Украины. Там обещают вернуть все деньги за билеты.

В КГГА говорят, что департамент культуры КГГА подготовит каждому заведению культуры отдельное письмо с разъяснениями.

Отменяют фестивали и проводят работу с арендаторами

В торгово-развлекательных центрах отменяют фестивали, а с арендаторами, которые владеют кинотеатрами и развлекательными центрами, проводят разъяснительную работу.

Отменили фестивали и дегустации

Отменили фестивали и дегустации

Пресс-служба Fozzy Group

"Мы отменили массовые мероприятия. Пересмотрен график всех публичных мероприятий, где предполагается большое количество посетителей, в том числе решено перенести проведение фестивалей, дегустаций, мастер-классов и тому подобное", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе компании Fozzy Group (сеть магазинов "Сільпо", "Фора", Fozzy C&C, Thrash).

По словам управляющего директора Dream Town Романа Емца, по требованию КГГА, в ТРЦ на входах в комплекс будут размещены дезинфицирующие средства, кроме того, усилен санитарный контроль.

"Еще до введения КГГА плана мероприятий мы на каждом входе в туалет разместили рекомендации по дополнительной гигиене. В ТРЦ есть санитарный уголок с квалифицированным медицинским работником. На территории комплекса будет обеспечено информирование посетителей о средствах защиты и профилактике от заболевания коронавирусом", – говорит Емец.

По его словам, в ТРЦ также будет проведена разъяснительная работа среди арендаторов, которые занимаются кинопрокатом и развлечениями, по поводу мер, предложенных мэрией. Кроме того, благодаря уникальной конструкции в ТРЦ постоянно обновляется воздух.

В "Ведьма-баре" все забронировано наперед

В "Ведьма-баре" все забронировано наперед

gazeta.ua

А в некоторых заведениях уже начался ажиотаж.

"Сегодня с утра телефон бара обрывают люди, которые бронировали столики на этой неделе. Спрашивают, будем ли мы работать и очень удивляются, что будем. Спасибо Кличко за посеянную панику и отсутствие нормальных разъяснений – кто работает, а кто нет", – говорит владелица "Ведьма-бар Лиса Гора" Олеся Остафиева.

По ее словам, в баре закупили антисептики.

"И теперь на входе проводим с гостями ритуал очищения. Но мы бы это делали и так – без Кличко и карантина. Пока опубликовали пост на странице бара о том, как мы работаем и как будем работать. Друзья говорят, что коммуникация у нас лучше, чем сейчас в госорганах", – говорит Остафиева.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Касьянова Ирина Касьянова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина Киев
Тег
инфекция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги