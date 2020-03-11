Карантин в Киеве из-за коронавируса: родители в панике, кинотеатры закрываются, в магазинах ажиотаж

В Киеве с 12 марта из-за коронавируса вводят карантин, который будет действовать по крайней мере до конца марта. Ограничения коснутся в первую очередь детских учреждений и развлекательной сферы, в частности ТРЦ и кинотеатров. Тем временем в соцсетях разгоняют "зраду" – мол, продукты исчезают, деньги из банкоматов снимают, а метро закроют.

Подробнее о том, кого коснутся ограничения и что происходит в столице, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что решили

Приостановить работу:

садиков, школ, вузов, ПТУ и других учебных заведений разной формы собственности.

театров, кинотеатров, музеев, культурно-массовых мероприятий.

ТРЦ, развлекательных зон в шопинг-молах.

Где будут ограничения OBOZREVATEL

Ограничить проведение:

спортивных мероприятий,

массовых мероприятий на территории Киева (численностью более 60 человек), к участию в мероприятиях допускать только лиц, прошедших термометрию (измерение температуры).

Обеспечить недопущение к работе:

работников предприятий и учреждений города Киева с признаками инфекционного заболевания.

Ограничения действуют с 00:00 часов 12 марта до полуночи 31 марта 2020 года.

Чем грозит нарушение правил "карантина":

административной или уголовной ответственностью. Контролировать ситуацию будет полиция, управление по вопросам гражданской защиты КГГА, главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и "Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины".

Школы и садики

Учебные заведения, в том числе школы и вузы, обязаны обеспечить дистанционное обучение. В мэрии считают, что это не проблема, особенно для вузов.

Садики закрыты с 12 марта

Школы и садики первыми отреагировали на сообщение о "карантине", почти мгновенно сообщив об этом в родительских чатах соцсетей. "Завтра ребенка не приводить", – писали преподаватели.

Правда, родителей это не обрадовало. "Это конец. Карантин. Подтвержденных случаев в Киеве нет. Обычно на карантин закрывали учебные заведения кроме садиков. Те, кто отправляют детей на карантин, не подумали, что школьники от безделья будут шастать по ТРЦ. Это во-первых. Во-вторых, как быть с дошкольниками?" – написала в соцсетях одна из мам.

По ее словам, родители должны находиться с ними.

Школьники получили неожиданные каникулы kyivcity.gov.ua

"На всех нянь не хватит, а у многих на нянь элементарно нет денег. А будут табелировать тех работников, если один из родителей вынужден сидеть с детьми? У нас или ничего не делают, или как сделают, то п...пец", – пишет мама.

Другие мамы, с которыми поговорил OBOZREVATEL, объяснили, что отвезут детей за город.

"Наверное, придется оформить отпуск, правда, мы на него не рассчитывали, и лишних денег нет. Хочется же и летом отдохнуть. А с учителями сейчас договариваемся об уроках по Skype", – сказала нам мама троих детей Наталья Г.

Пустые полки и банкоматы

Тем временем в соцсетях люди пишут о том, что в магазинах скупают продукты, а в банкоматах снимают деньги. Правда, как проверил OBOZREVATEL, сами владельцы говорят, что паники нет и для нее нет оснований.

Полки магазинов не опустеют

"Если бы у нас сметали продукты с полок, мы были бы только рады. Только ажиотажа нет. И мы не видим проблемы. Раскупят с вечера, утром выставим новый товар. Ажиотаж был бы, если бы магазины закрылись. Дефицита и проблем с поставками нет. Границы ведь не закрыты", – сказали нам в руководстве одной из крупных сетей.

Как объяснили OBOZREVATEL, ажиотаж в соцсетях начался после публикаций фотографий пустых полок в заграничных супермаркетах.

"Таких снимков из разных стран уже было опубликовано много. Но для понимания – это длилось от силы пару часов. А потом – новые поставки, и никакого ажиотажа. Если что – также будет и у нас. И не только у нас. Такая же ситуация и у наших коллег из других крупных магазинов. Проблем с поставками ни у кого нет", – подчеркнули в торговом заведении.

Хотя в соцсетях публикуют и видео из магазинов, где люди скупают товары первой необходимости.

В банках также отмечают, что аномального спроса на наличные деньги не отмечается ни в Киеве, ни по всей стране.

В банках не отмечают аномального спроса на наличку kp.ua

"Мы не отметили сегодня никакой активности по Украине. Возможно, ситуация изменится в ближайшие дни. Но я сомневаюсь. Большинство людей рассчитываются безналично. Особенно если речь о крупных покупках. Даже более половины наших пенсионеров сейчас рассчитываются банковской картой. Я думаю, у наших людей немного другие проблемы. И это не коронавирус", – сообщил OBOZREVATEL пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Нет проблем и с валютой. Об этом OBOZREVATEL сказал Игорь Львов, управляющий директор банка "Кредит-Оптима".

"Никакого ажиотажа вокруг банкоматов нет. Нет проблем и с валютой. Она есть в обменках. Курс валюты даже немного упал. Я думаю, что ситуацию раскачивают спекулянты. Нацбанк выбросил на рынок валюту – $250 млн. Надо будет – еще выбросит. Это рынок, это нормально", – говорит OBOZREVATEL Игорь Львов.

Кинотеатры и театры

В кинотеатрах и театрах, которые мы обзвонили, никто ничего не понял и не собирается ничего пока отменять.

В "Жовтне" волнуются, что будет с фестивалем wikipedia

"У нас 21-22 марта проходит джазовый фестиваль. Его не отменили, билеты покупают. Спектакли тоже идут, билеты продаются. Так ведь Кличко ничего и не сказал о театрах, наши коллеги тоже ничего не отменяют. Ну а как? Билеты же проданы", – искренне удивились вопросу в Киевском национальном академическом театре оперетты, где будет проводиться XIX Международный джазовый фестиваль "Единство".

В кинотеатре ТРЦ "Гулливер" пока тоже ничего не отменяют, но затруднились сказать, стоит ли приходить на сеанс в выходные. "Афиша будет меняться в четверг. Пока информации о том, чтобы отменить фильмы, у нас нет. Мы пока не закрываемся. А после четверга уже будет понятно", – сказали в кинотеатре.

В "Гулливере" пока кино не отменяют gullivercenter.com

Член правления Союза кинотеатров Украины и соучредитель кинотеатра "Жовтень" Людмила Горделадзе говорит, что в решении много непонятного.

"Я могу комментировать решение, когда увижу его. Самый важный вопрос – проведение Docudays (фестиваль документального кино о правах человека, запланированный на 20-29 марта) и "Толоки". Они пишут – можно до 60 человек. А в "Жовтне" несколько залов на 400, 200, два на 50 и на 33 места. Так что нам закрыть? Все залы?" – говорит Горделадзе.

Сеть кинотеатров Multiplex все-таки собираются приостанавливать свою работу, об этом заявил генеральный директор Роман Романчук.

Также отменили спектакли и в Национальной опере Украины. Там обещают вернуть все деньги за билеты.

В КГГА говорят, что департамент культуры КГГА подготовит каждому заведению культуры отдельное письмо с разъяснениями.

Отменяют фестивали и проводят работу с арендаторами

В торгово-развлекательных центрах отменяют фестивали, а с арендаторами, которые владеют кинотеатрами и развлекательными центрами, проводят разъяснительную работу.

Отменили фестивали и дегустации Пресс-служба Fozzy Group

"Мы отменили массовые мероприятия. Пересмотрен график всех публичных мероприятий, где предполагается большое количество посетителей, в том числе решено перенести проведение фестивалей, дегустаций, мастер-классов и тому подобное", – сказали OBOZREVATEL в пресс-службе компании Fozzy Group (сеть магазинов "Сільпо", "Фора", Fozzy C&C, Thrash).

По словам управляющего директора Dream Town Романа Емца, по требованию КГГА, в ТРЦ на входах в комплекс будут размещены дезинфицирующие средства, кроме того, усилен санитарный контроль.

"Еще до введения КГГА плана мероприятий мы на каждом входе в туалет разместили рекомендации по дополнительной гигиене. В ТРЦ есть санитарный уголок с квалифицированным медицинским работником. На территории комплекса будет обеспечено информирование посетителей о средствах защиты и профилактике от заболевания коронавирусом", – говорит Емец.

По его словам, в ТРЦ также будет проведена разъяснительная работа среди арендаторов, которые занимаются кинопрокатом и развлечениями, по поводу мер, предложенных мэрией. Кроме того, благодаря уникальной конструкции в ТРЦ постоянно обновляется воздух.

В "Ведьма-баре" все забронировано наперед gazeta.ua

А в некоторых заведениях уже начался ажиотаж.

"Сегодня с утра телефон бара обрывают люди, которые бронировали столики на этой неделе. Спрашивают, будем ли мы работать и очень удивляются, что будем. Спасибо Кличко за посеянную панику и отсутствие нормальных разъяснений – кто работает, а кто нет", – говорит владелица "Ведьма-бар Лиса Гора" Олеся Остафиева.

По ее словам, в баре закупили антисептики.

"И теперь на входе проводим с гостями ритуал очищения. Но мы бы это делали и так – без Кличко и карантина. Пока опубликовали пост на странице бара о том, как мы работаем и как будем работать. Друзья говорят, что коммуникация у нас лучше, чем сейчас в госорганах", – говорит Остафиева.

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