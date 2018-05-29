Канны отдыхают: гимназия на Ривненщине оскандалилась "ковровой" линейкой

В сети вызвало бурный ажиотаж фото со школьной линейки в городе Дубно Ривненской области, где к приезду мера всю площадку перед учебным заведением застелили коврами.

Столь странным образом продемонстрировать чиновнику свое гостеприимство решила администрация местной гимназии №2, пишет Богдан Богданович на странице сообщества "Дубно — это Европа" в Facebook.

"Последний звонок в гимназии №2, посмотрите под ноги. Кто кому замыливает глаза? Ну хорошо, закрыли дырявый асфальт, но ковровая дорожка по мостовой?!" — возмущается мужчина.

На опубликованном ним фото видно, что площадку "задекорировали" не только тремя дорожками, но и огромным светлым ковром.

Такое решение облагородить школьный двор вызвало недоумение у многих пользователей сети, ознакомившихся с постом, и они оставили под ним множество забавных и критических комментариев.

"Мэр еще четыре года назад плакал, что денег на образование в городе Дубно нет. Зато сейчас даже на ковровую дорожку деньги нашлись. Ну, ведь мер по ней пройдется", "По-богатому!", "А на фасад чего не повесили? Надо было гобелены с его портретом на трудах соткать", "Жлобы. Это надо так подстилаться", "Неиспанский стыд", "Канны отдыхают", "Совоооок!", "А школа ободранная, кафель поотлетал! Или он этого не заметил?", "Чтобы мэр в ноги не замерз. Заботятся о нем", "Всю жизнь были люди, которые лезут в ж*пу без мыла. Это искусство, и не у каждого это получается!", "Детей учат быть рабами", "Это обычное совковое "раболепие". И главное, что так везде", "Мер по асфальту не ходит", "Такого чуда я еще не видела. А почему, идея, так можно все дороги в стране закрыть — дешево, красиво, комфортно, а главное — не видно!", "Это совковое дно, от совкового дуршлага!" — пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области мэр города Владимир Чепурной предложил альтернативный вариант школьных линеек.