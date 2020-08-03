Как закончится лето в Украине: подробный прогноз погоды на август

Август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура составит в пределах 19-24 градусов тепла. В Карпатах немного прохладнее – в районе 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый по территории страны, но местами ожидается их дефицит.

Об этом OBOZREVATEL рассказали украинские синоптики. По их словам, месячное количество осадков – в пределах 33-84 мм, что является вполне нормальным средним значением для месяца.

"Ничего необычного и особенного от нынешнего августа не ожидаем. Это подтверждают наши методы прогноза. Он не будет отличаться от других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, на уровне 80-100%. Относительно температурного режима, в среднем по Украине ожидаем 19-24 тепла. В горах немного прохладнее – 16-17 тепла. Но это нормально, там всегда прохладнее и зимой и летом. Ничего аномального на август не прогнозируем. Это не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", – рассказал OBOZREVATEL начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

Похожий прогноз погоды на своей странице в Facebook обнародовал еще один украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, средняя температура в августе ожидается в пределах нормы, а на востоке страны даже ниже на 1-1,5 градуса. Вероятность сильной жары достаточно низкая.

"Ожидаю дефицита осадков, а в отдельных районах дождей вообще может не быть, из-за чего вероятные засухи, а также усиления пожарной опасности в лесах и полях. Более-менее нормальное увлажнение в Крыму и Карпатах", – добавил он.

Карты прогноза погоды на август Facebook Игоря Кибальчича

Карты прогноза погоды на август Facebook Игоря Кибальчича

"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", – согласился народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Что касается краткосрочного прогноза погоды, то в первых числах августа дожди возможны на юге, а 5-6 августа – на западе страны, добавили OBOZREVATEL в Укргидрометцентре. А в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.