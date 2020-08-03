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Как закончится лето в Украине: подробный прогноз погоды на август

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Общество
4,1 т.

  • Август в Украине будет умерено теплым, средняя месячная температура находится в пределах нормы

  • Ожидается дефицит осадков, в отдельных районах дождей вообще может не быть

  • В центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Как закончится лето в Украине: подробный прогноз погоды на август

Погода в августе.

Август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура составит в пределах 19-24 градусов тепла. В Карпатах немного прохладнее – в районе 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый по территории страны, но местами ожидается их дефицит.

Об этом OBOZREVATEL рассказали украинские синоптики. По их словам, месячное количество осадков в пределах 33-84 мм, что является вполне нормальным средним значением для месяца.

"Ничего необычного и особенного от нынешнего августа не ожидаем. Это подтверждают наши методы прогноза. Он не будет отличаться от других августов последних пяти лет. Осадки будут в пределах нормы, на уровне 80-100%. Относительно температурного режима, в среднем по Украине ожидаем 19-24 тепла. В горах немного прохладнее – 16-17 тепла. Но это нормально, там всегда прохладнее и зимой и летом. Ничего аномального на август не прогнозируем. Это не так, как было в августе 2010 года, когда средняя температура была выше на 4 градуса. Тогдашнее лето стало одним из самых жарких в Украине", – рассказал OBOZREVATEL начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

Похожий прогноз погоды на своей странице в Facebook обнародовал еще один украинский синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, средняя температура в августе ожидается в пределах нормы, а на востоке страны даже ниже на 1-1,5 градуса. Вероятность сильной жары достаточно низкая.

"Ожидаю дефицита осадков, а в отдельных районах дождей вообще может не быть, из-за чего вероятные засухи, а также усиления пожарной опасности в лесах и полях. Более-менее нормальное увлажнение в Крыму и Карпатах", – добавил он.

Карты прогноза погоды на август

Карты прогноза погоды на август Facebook Игоря Кибальчича

Карты прогноза погоды на август

Карты прогноза погоды на август Facebook Игоря Кибальчича

"Первая декада августа начнется с умеренного тепла, однако вероятны кратковременные дожди. Приблизительно с середины первой декады температура начнет расти, тепло продлится до середины третьей декады. Затем будет холодать по ночам. В середине месяца возможны небольшие дожди, но в целом в августе осадков будет мало", – согласился народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

Что касается краткосрочного прогноза погоды, то в первых числах августа дожди возможны на юге, а 5-6 августа – на западе страны, добавили OBOZREVATEL в Укргидрометцентре. А в центральных, восточных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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