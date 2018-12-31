''Какие тупые враги!'' Священник высмеял пропагандистов Кремля за нелепый фейк

Российские СМИ опозорились с фейковой новостью о том, что украинский священник якобы развлекался в компании молодых девушек.

В центре инцидента оказался настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин, о чем он лично сообщил в Facebook.

"Российские Вести" назвали Дедюхина "влиятельным украинским священником", который проводит время в окружении девушек. Так и подписали: "Дедюхин и девушки, Дедюхин и Варфоломей". И выставили мои фотки с тремя старшими дочерями, а также с Патриархом Варфоломеем. Потом, правда, удалили материал, наверное, потому что застеснялись и раскаялись", — рассказал он.

Александр Дедюхин facebook.com/strierej

"Но скрины не горят. Вот и вам дарю для хорошего настроения. Спасибо тебе, боже, что послал нам таких тупых врагов!" — посмеялся священник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вселенский патриарх Варфоломей в сатирической форме ответил на обвинения Кремля в получении взятки за предоставление Томоса Украинской церкви.