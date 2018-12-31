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''Какие тупые враги!'' Священник высмеял пропагандистов Кремля за нелепый фейк

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Российские СМИ опозорились с фейковой новостью о том, что украинский священник якобы развлекался в компании молодых девушек.

В центре инцидента оказался настоятель Свято-Николаевского храма в Полтаве Александр Дедюхин, о чем он лично сообщил в Facebook.

"Российские Вести" назвали Дедюхина "влиятельным украинским священником", который проводит время в окружении девушек. Так и подписали: "Дедюхин и девушки, Дедюхин и Варфоломей". И выставили мои фотки с тремя старшими дочерями, а также с Патриархом Варфоломеем. Потом, правда, удалили материал, наверное, потому что застеснялись и раскаялись", — рассказал он.

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Александр Дедюхин

Александр Дедюхин

facebook.com/strierej

"Но скрины не горят. Вот и вам дарю для хорошего настроения. Спасибо тебе, боже, что послал нам таких тупых врагов!" — посмеялся священник.

''Какие тупые враги!'' Священник высмеял пропагандистов Кремля за нелепый фейк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вселенский патриарх Варфоломей в сатирической форме ответил на обвинения Кремля в получении взятки за предоставление Томоса Украинской церкви.

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИроссийская пропаганда
Персона
Александр Дедюхин
Место
Украина
Теги
фейкипропаганда
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