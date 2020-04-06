Как в Украине будут проходить богослужения с 6 апреля: в ПЦУ дали пояснение

В Украине с 6 апреля, в связи с вступлением в силу усиленных карантинных ограничений из-за коронавируса, церкви не закрылись, однако проведение массовых религиозных мероприятий в них запрещено.

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В то же время в Украинской православной церкви заявили, что независимо от начала действия новых правил, оснований для общего запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек – нет. Об этом написано в разъяснении ПЦУ на странице в Facebook.

"Изменения в порядке карантина вводятся с 6 апреля, поэтому по сей день действуют правила, которые были введены ранее. Очевидно, что требования не могут основываться на нормах, не вступивших в силу", – говорится в сообщении от 4 апреля.

Но при этом там добавили, что в минувшую субботу в 11:00 состоялось совещание путем телеконференции между Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, а также руководителем Национальной полиции Украины генералом полиции Игорем Клименко. И якобы последний сообщил, что проведение богослужений в храмах с соблюдением санитарных карантинных норм и участием не более 10 человек – не запрещается.

Участники мероприятия признали: постановление КМУ налагает запрет на передвижение, что на практике будет ограничивать возможность мирян приходить в храмы. Однако несмотря на предостережения Кабмина воздержаться от проведения богослужений, священнослужители считают, что на местах руководителям церквей нужно предоставить более детальные общие разъяснения и указания о порядке выполнения карантинных ограничений, поскольку сейчас все еще "видно, что есть значительная разница в их трактовке".

"Пункт 7 Постановления КМУ предусматривает запрет с 6 апреля "массовых религиозных мероприятий", однако необходимо разъяснение, от какого количества участников мероприятие считается "массовым". Киевская Митрополия проводит и в дальнейшем будет проводить диалог с органами власти по выполнению карантина способом, что не будет предусматривать полного прекращения богослужений", – говорится в разъяснении ПЦУ.

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