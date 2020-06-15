В сети показали фото страниц детских журналов, которые в СССР были одним из инструментов тотальной пропаганды.

Выдержки из популярного детского журнала "Мурзилка", которые относятся к 70-м годам, опубликовал в своем блоге Максим Мирович.

"Как правило, советской пропаганде посвящались самые первые страницы журнала, а также нередко и обложка. Делалось это, видимо, для того, чтобы радостное предвкушение прочтения нового выпуска "Мурзилки" наложилось на образы СССР. Радуешься новому журналу? Радуйся 60-летию великого октября!" – в частности написал блогер.

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Пропаганда была приурочена также к каждому советскому празднику, но особенно выделялась пропаганда "Октябрьской революции". Так, к примеру, в 1977 году ее напечатали на обложках дважды: в номерах за октябрь и ноябрь.

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

А эмоциональным строкам о вожде революции Ленине посвящали целые развороты.

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Пропаганда СССР не обошла вниманием такие праздники, как Новый год, 8 марта и другие.

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Детям рассказывали о "пятилетках", съездах Компартии и наглядно иллюстрировали все это символами советской эпохи.

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

Как в СССР "обрабатывали" детей с помощью прессы: показательные фото

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