До относительно недавнего появления акупунктуры в западной медицине оздоровительные даосские методики оставались практически неизвестными в Европе и во всем западном мире, поскольку даосизм относился к закрытым системам знаний.

Однако сегодня даосские методы совершенствования человека приобретают все большую популярность. Причина этого в том, что они обращаются не только к физическому телу человека, но и к его разуму и духу.

Подход к вопросам здоровья в даосских практиках кардинально отличается от западной концепции. Даосские методики всегда направлены на внутреннее совершенствование тела, на развитие и укрепление внутренних органов, связок, костей и желез.

Все комплексы упражнений в даосской системе улучшают качество крови и кровоснабжение, укрепляют внутренние системы организма и улучшают состояние здоровья в целом.

Когда мы выполняем упражнения Даосских практик, мы управляем энергетическими меридианами, освобождая и усиливая поток энергии, тем самым оздоравливая и омолаживая свой организм. Правильная техника и упорство в обучении - залог качественного результата.

Предлагаю вам посмотреть видео о том, как можно управлять своими энергетическим каналами в практической плоскости. Повторяйте вместе с мной и почувствуйте поток энергии в теле.

Практически использовать эту систему — значит, все лучше понимать и саму жизнь, и философию жизни.

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