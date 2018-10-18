Сегодня отмечает 90-летний юбилей украинец Евген Грицак — один из участников и руководителей Норильского восстания 1953 года. Евген сейчас живет с дочкой и внуком в селе Устя Ивано-Франковской области, пишет воспоминания и иногда дает интервью журналистам обо всём, произошедшем в далеком 1953 году в одном из сталинских лагерей в районе Норильска, пишет популярный белорусский блогер в Facebook.

Что же это было за восстание? Кто его поднял, с какими целями, к чему оно привело? Думаю, Норильское восстание, о котором сейчас мало кто знает, когда-нибудь войдет в учебники истории как первое массовое ненасильственное сопротивление совтеским властям, добившееся результатов. Как образец того, что люди однажды устают тепреть и поднимают восстание против угнетателей, какими бы страшными и могущественными они не казались; как писал классик белорусской литературы Владимир Короткевич — "даже против призраков можно подняться с вилами в руках".

В 1953 году в районе Норильска существовало несколько сталинских лагерей, объеиненных общей системой. Наихудшими условиями содержания каторжников отличался заполярный Особый лагерь №2, именуемый также Горным лагерем или Горлагом — людей эксплуатировали на самых тяжелых работах, скудно кормили, отчего в Особлаге №2 болело и гибло множество заключенных. Администрация Горлага отличась особой жестокостью — заключенных часто избивали, натравливали на них собак, стравливали уголовников с "политическими" осуженными по 58 статье.

Вот так были устроены бараки в Норильских лагерях:

Неудивительно, что именно в Горлаге вспыхнуло восстание заключенных. По сути, доведенным до отчаяния людям уже нечего было терять — многие их них мотали лагерные сроки по 25 лет, а многие были осуждены пожизненно. Поводом к восстанию послужило очередное зверское убийство конвоирами Горлага двух заключенных. Зеки всех шести лагерных отделений забастовали и не вышли на работу, потребовав разбирательств и приезда комиссии из Москвы.

По сути, это был первый организованный и массовый ненасильственный протест заключенных ГУЛАГа, боровшихся за свои права. Люди понимали, что если бы они взялись за оружие — то были бы тут же уничтожены войсками, а вот ненасильственная забастовка могла иметь успех. Протест был действительно массовым — в восстании против лагерной администрации участвовало около 30.000 человек, половина их которых была украинцами. А вот какие требования выдвинули заключенные:

1. Сокращение 10—12-часового рабочего дня до 7-8-часового;

2. Выплата заработанных денег (половину на лицевой счет, половину на руки);

3. Улучшение бытовых условий, медицинского обслуживания и культурно-воспитательной работы.

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Помимо этого, заключённые потребовали выполнить следующие условия:

1. Пересмотреть дела политзаключённых (основное требование);

2. Наказать виновников произвола — работников МВД/МГБ;

3. Отменить ношение номеров на одежде;

4. Снять с окон бараков решётки и с дверей замки;

5. Не ограничивать переписку с родными двумя письмами в год;

6. Отпустить из лагерей инвалидов;

7. Вывезти на родину иностранцев;

8. Смягчить наказания за нарушение режима;

9. Гарантировать безопасность делегатам лагерников, ведущим переговоры с комиссиями МВД.

Для руководства восстанием был создан забастовочный комитет. Заключеные забаррикадировались в бараках, администрация лагеря предпринимала попытки подавить сопротивление — в Пятом лаготделении в Зону въехали две пожарные машины со шлангами, использовавшиеся в качестве водометов, а также офицеры с арматурой в руках. В одном из бараков офицеров окружили и фактически взяли на некоторое врмея в плен заключенные, силовой разгон не удался.

Вторая попытка подавления забастовки была предпринята 1 июля, когда солдаты с автоматами вошли в Зону строем, уже без пожарных машин. На вышках были установлены доплнительные пулеметы. Вот как рассказывает об этом событии Лев Нетто, один из участников восстания:

"Когда вошли в зону - это было в 5 зоне, я потом встречался с людьми, которые были в 5 зоне, они говорили, что ворота открылись, вошли не офицеры с железками, а автоматчики. В ближайших бараках заключенные увидели, что это опять силовое воздействие, повторяется то, что и было, и восприняли невсерьез. Они вошли в зону, подошли к вахте и около вахты внутри зоны оказались и автоматчики, и люди. Стоят и смотрят друг на друга. Тут раздался возглас такой: "Что вы ждете, мальчики?" Команды открыть огонь, стрелять не было, никто не приказывал. Видимо, раньше уже был такой приказ дан.И они начали стрелять."

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Район норильских лагерей сегодня.

Всего в ходе попыток подавления восстания погибло около 150 человек, но заключенные не сдавались. Забаррикадировавшиеся узники Третьего отделения запускали воздушных змеев, с которых по лагерной округе разбрасывались вот такие листовки:

"Нас расстреливают и морят голодом. Мы добиваемся вызова Правительственной Комиссии. Мы просим Советских граждан оказать нам помощь —сообщить правительству СССР о произволе над заключенными в Норильске. Каторжане 3го отд."

"Солдаты войск МВД! Не допускайте пролития братской крови Да здравствует мир, демократия и дружба народов. Каторжане Горлага."

К воздушному змею привязывался специальный ватный фитиль, после догорания которого листовки рассыпались с высоты, всего таким способом было разослано около 40.000 листовок. Властями были созданы специальные комсомольские бригады, которые ходили и собирали эти листовки для того, чтобы люди не узнали правду о восстании.

Район норильских лагерей сегодня.

Восстание продолжалось больше двух месяцев. В ночь на 4 августа 1953 года восстание, носившее исключительно мирный характер, было подавлено. Но всё произошедшее не было напрасным — система ГУЛАГа дала глубокую трещину, это стало началом конца сталинских лагерей. Спустя несколько месяцев после восстания Горлаг был закрыт, еще чуть позже было закрыто и Главное управление лагерей (ГУЛАГ), в 1956 году на свободе оказались практически все оставшиеся в живых участники восстания. Для тех немногочисленных узников, кто еще оставался в лагерях, условия содержания были значительно улучшены.

Из воспоминаний Данило Шумука, одного из участников восстания:

"Во второй половине июля в межгорье за шестым лагерем растаял снег. Тот самый снег, про который администрация говорила: "Вы выйдете на свободу только тогда, когда этот снег на горах растает. Поняли?!" Этот снег не таял даже в самую большую жару. И вот наконец растаял и этот снег..."

По-моему, прекрасная метафора. Кто знает — не будь Норильского восстания, может быть, и оттепели никакой в СССР не было бы.