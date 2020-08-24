Так, друзья — у нас тут на календаре важная дата. Сегодня, 24 августа Украина отмечает свой День независимости — именно в этот день 29 лет назад, 24 августа 1991 не стало СССР, и Украина стала независимой страной. Как считают многие — реальную, а не номинальную независимость Украина получила только в феврале 2014 года — когда победил Евромайдан, и Украина начала двигаться в сторону Евросоюза — получив Томос, безвиз и подписав Ассоциацию с ЕС, – пишет Максим Мирович на своей страничке в Фейсбук.

Выбирая дату празднования Дня независимости, украинцы и Украина выбрали именно 24 августа — тот день, когда Украина стала полностью независимой от развалившейся империи большевиков, которая под видом "братства народов" устраивала в Украине голодоморы и высылала честных и лучших украинцев в дальние ссылки и лагеря ГУЛАГа — но в итоге Украина победила!

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как Украина стала независимой.

Путь к свободе

Украинцы боролись за свое государство задолго до распада СССР maxim-nm.livejournal.com

После "присоединения Украины в братскую семью народов" (на самом деле таким словом назывался обычный вооружённый захват страны) большевики начали перестраивать Украину на свой лад — уничтожать и высылать всех, кто не хотел строить мифический коммунизм и быть винтиком большой и недоброй государственной машины. Первым попытались сломать крестьянство — устроив несколько Голодоморов, самым тяжёлым и страшным из которых стал Голодомор 1931-32 годов. Позже самых активных украинцев высылали из страны — стараясь убрать из Украины всех, кто мог сопротивляться.

Все эти годы украинцы не сдавались — они подняли восстание даже в сталинском ГУЛАГе и надеялись когда-нибудь вернуть себе свою независимую Украину. Посмотрите на фото документа в этом разделе — это донос на украинца, который посмел вывесить национальный желто-синий флаг Украины и герб-тризуб — советская власть называла таких людей "преступниками" и обещала расправиться с ними, а также снимала про Украину и украинцев лжвые фильмы.

Падение СССР

Провозглашение независимости Украины поддержало подавляющее большинство граждан УССР maxim-nm.livejournal.com

В последние годы совка, когда хватка большевиков стала ослабевать, в Украине начал активно подниматься вопрос о государственной независимости — украинцы больше не хотели жить в тени империи, а хотели строить собственное независимое государство. 24 августа 1991 года Верховный Совет УССР под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины с формулировкой "в связи с государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года" — по иронии судьбы, путч ГКЧП, который хотел спасти СССР, только ускорил его конец.

Акт провозглашения Независимости Украины стал поистине всенародным — он был подтверждён Республиканским референдумом, на котором Акт одобрило 90,32% проголосовавших граждан (при рекордной явке в 84,18%). Отныне день 24 августа стал официальным Днём независимости Украины, который отмечается как государственный праздник с 1992 года.

Баррикады Евромайдана

Евромайдан показал всему миру, что украинцы готовы бороться за независимость, свободу и лучшее будущее государства maxim-nm.livejournal.com

Многие считают, что действительно независимой Украина стала только после того, как прошла через баррикады Евромайдана — именно на них окончательно решился европейский выбор Украины, и окончательно стало понятно, кто её друзья и кто враги — сказка о "триедином русском мире" пришла к своему логическому завершению 20 февраля в городе Киеве на улице Институтской — когда силовиками была расстреляна Небесная Сотня.

Никто не мог подумать, что в XXI веке будет возможен Крымнаш, и что Украине придётся снова воевать за свою свободу и независимость — но такова реальность, в которой приходится жить. Реальность такова — что соседом Украины является страна, при власти в которой находится хунта фактически победившего ГКЧП, никем и ничем не сдерживаемая.

Взгляд в будущее

Несмотря ни на что — Украину ждёт прекрасное будущее maxim-nm.livejournal.com

И всё же, несмотря ни на что — Украину ждёт прекрасное будущее. Историческая правда на её стороне — империи, подчиняющие людей грубой силой и тупой пропагандой, будут падать и разваливаться, и чем дальше мы будем идти в будущее — тем более нелепым, пещерным и диким будет выглядеть совок и любые попытки навязать силой "братские узы" — под которыми скрывается лишь ползучая аннексия.

В день независимости Украины хочется пожелать, чтобы это будущее поскорее наступило, и хочется сказать спасибо всей Украине и украинцам. Вы очень крутые. Это честь для меня –быть знакомым с некоторыми из вас)

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.