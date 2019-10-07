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7 октября • обновлено в 18:17
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Среди террористов "ДНР" начались чистки, ищут предателей

18.5т

В рядах "ДНР" ведутся активные поиски предателей. Если кто не знает, то подрывы складов боеприпасов не афишируются, но за крайний месяц имеет место быть некоторое количество.

В связи с большой утечкой информации, в рядах силовых структур "ДНР" начали проводиться чистки. Сейчас попытаюсь изложить не хитрую "схему", как узнать о том, что тот или иной человек предатель?

Скриншот

Скриншот

Так вот, по информации от приближенного источника на прошлой недели террористам выдали бумаженцию с рядом вопросов:

1. ФИО;

2. Место службы;

3. С кем бы вы согласились выполнять боевое задание;

4. У кого вы попросите совета;

5. С чьим мнением в подразделении вы не согласны;

6. С кем вы хотите проводить время в нерабочее время;

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Во всех подразделениях к этому отнеслись с иронией и смехом. На вопросы 3 и 4 писали ответы: "Жириновский, Пушилин или Путин". Весь личный состав “НМ ДНР” поднял на смех эти вопросики, и никто не воспринял это всерьез.

Но тут стало не до смеха, когда первого октября сообщили, что местный "суд присудил" в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины жительнице Горловки - Чуйковой Марии В. Утверждают, Чуйкова Мария – это жена одного из наемников "ДНР". Вот так спецслужбы "республики" держат в страхе всех сотрудников "силовых ведомств".

Из-за этого донецкие телеграмм-каналы почти на 100% поменяли свою риторику и контент, который дискредитировал жизнь или политику "недогосударства".

Буду очень пристально следить за развитием событий, так как слухи ходят вблизи линии разграничения, что спецслужбы "ДНР" будут очень жестко пресовать боевиков, которые стоят в окопах, так как есть уже случаи перехода наемников "республики" на сторону Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Денис Пушилин Владимир Жириновский
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса Новости России
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Andria Viktor
Andria Viktor
За 5лет достигли вершин,надо всех пропустить через детектор лжи,начиная от пушилина и заканчивая столетней бабкой,только чистка выявит потенц.врагов.
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Коротченко Игорь
Коротченко Игорь
Пусть они друг другу глотки перегрызут !
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Цитирую: "слухи ходят вблизи линии разграничения, что есть уже случаи перехода наемников "республики" на сторону Украины." Ну так покажите по ТВ эти слухи, пусть все увидят дезертиров. Батарейки опять сели? А пока в сентябре только в секторе "Север" из ВСУ дезертировало 10 свинтусов.
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Романенко Роман
Романенко Роман
Газмяс Омский, мечтатель... Или это Басурин рассказал?)))
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