В рядах "ДНР" ведутся активные поиски предателей. Если кто не знает, то подрывы складов боеприпасов не афишируются, но за крайний месяц имеет место быть некоторое количество.

В связи с большой утечкой информации, в рядах силовых структур "ДНР" начали проводиться чистки. Сейчас попытаюсь изложить не хитрую "схему", как узнать о том, что тот или иной человек предатель?

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Так вот, по информации от приближенного источника на прошлой недели террористам выдали бумаженцию с рядом вопросов:

1. ФИО;

2. Место службы;

3. С кем бы вы согласились выполнять боевое задание;

4. У кого вы попросите совета;

5. С чьим мнением в подразделении вы не согласны;

6. С кем вы хотите проводить время в нерабочее время;

Во всех подразделениях к этому отнеслись с иронией и смехом. На вопросы 3 и 4 писали ответы: "Жириновский, Пушилин или Путин". Весь личный состав “НМ ДНР” поднял на смех эти вопросики, и никто не воспринял это всерьез.

Но тут стало не до смеха, когда первого октября сообщили, что местный "суд присудил" в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины жительнице Горловки - Чуйковой Марии В. Утверждают, Чуйкова Мария – это жена одного из наемников "ДНР". Вот так спецслужбы "республики" держат в страхе всех сотрудников "силовых ведомств".

Из-за этого донецкие телеграмм-каналы почти на 100% поменяли свою риторику и контент, который дискредитировал жизнь или политику "недогосударства".

Буду очень пристально следить за развитием событий, так как слухи ходят вблизи линии разграничения, что спецслужбы "ДНР" будут очень жестко пресовать боевиков, которые стоят в окопах, так как есть уже случаи перехода наемников "республики" на сторону Украины.

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