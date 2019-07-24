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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео

6.3т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео выступления кандидата в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", победившего на округе №89 на Ивано-Франковщине, в ходе которого он забыл свой возраст.

Соответствующий ролик появился на странице "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Такого слугу в ВР делегировала Ивано-Франковщина. Сколько ему годиков, он не знает. Приходится подсказывать. Больше жемчужин смотрите в видео", – написал автор.

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Так, на кадрах видно, что кандидат в нардепы заметно разнервничался, рассказывая о себе. В определенный момент он забыл, сколько ему лет. Сказать возраст кандидату удалось только после подсказок рядом сидящих мужчин. Говоря о семье и профессии "слуга народа" также постоянно запинался.

Кандидат от Слуги народа забыл, сколько ему лет

Кандидат от Слуги народа забыл, сколько ему лет

Скриншот из видео

В сети его выступление вызвало бурю возмущений и насмешек. "Оно в школу ходило?", "Это те, кто должен создавать законодательную базу?", "Как стыдно!", "Сильный переговорщик, сразу видно", – написали пользователи.

"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео
"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео

В комментариях также уточнили, что на видео – Владимир Тимофийчук, который баллотировался по мажоритарному округу №89 и обошел конкурентов с разницей в 300 голосов.

"Как стыдно!" "Слуга народа", прошедший в Раду, публично опозорился. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали личные данные кандидатов в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа". Согласно информации, у некоторых кандидатов нет высшего образования, а только техническое или вообще общее среднее.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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