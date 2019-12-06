По состоянию на сегодня социально – политическая ситуация в "ДНР" приближена к стрессовой. Со стороны России происходит давление на главу "республики" на счет ускорения процесса интеграции. В связи с этим Пушилин заявил о том, что планируется внесение изменений в статью 10 конституции "ДНР" для лишения украинского языка статуса государственного и определение статуса русского языка как единственного на временно оккупированной части Донецкой области.

Это заявление вызвало очередной фурор среди местного населения. Очень много людей не поддержали Пушилина в этом решении и конечно же боятся высказать свою позицию. Что характерно в этом вопросе для жителей Донецка, действующая власть пытается навязать мнение, что "ДНР" войдет в состав Российской Федерации и будет отдельным её субъектом. Мнения людей по поводу этого вопроса кардинально расходятся.

Если взглянуть на отношение людей, которые живут на временно оккупированной территории Донецкой области к украинскому языку, то явной агрессии с их стороны не видно. Но в то же время Пушилин склоняет людей ненавидеть Украину и все, что с ней связано. Обычные люди уже устали от постоянного влияния на них, в связи с чем у каждого человека пропадает собственное мнение, и народ, который там живёт превращается в контролируемую толпу.

Привожу пример того как действующая власть выполняет приказ России о том, чтобы вывести из оборота украинский язык на территории "республики".

Скриншот

Скриншот

И что после этого можно еще сказать?! За не полных шесть лет существования "недореспублики" нельзя было поменять программу в кассовом аппарате, неужели автовокзалы Донецка используют украинский сайт bus.com.ua для заказа билетов? Таких примеров множество, но что характерно, отойти от всего украинского не получается в связи с тем, что Донецк – это часть Украины и что бы не пыталась сделать власть "ДНР", у них нечего не получиться!

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