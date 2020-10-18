Как получить в Украине бесплатное лечение COVID-19: пояснение от экс-министра

Чтобы получить от государства по контракту с НСЗУ бесплатное лечение от COVID-19 нужно иметь положительный тест на коронавирус.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал бывший министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий.

"То есть с тем ужасом, который происходит в системе здравоохранения, вам не дадут бесплатные лекарства. И это тоже проблема для людей, потому что лекарства для лечения коронавирусной болезни, точнее осложнений – пневмоний, например, – являются дорогостоящими. Один противовирусный препарат чего стоит: несколько десятков тысяч гривен за весь курс", – отметил он.

Мусий пояснил, что тесты на COVID-19 будут делать по направлению семейных врачей и по направлению из больниц.

"Но цифра смешная. Знаете, на сколько хватит 200 млн гривен при нынешнем тестировании? Это на две недели для частных лабораторий – и все. С одной стороны, это разгрузит 7-10 дневные очереди в государственных лабораторных центрах. Но этих средств не хватит. Известно, что стоимость тестирования в государственном лабораторном центре составляет около 700 гривен. Если человек сам по собственной инициативе идет в частную лабораторию, это от тысячи до двух с лишним тысяч гривен", – рассказал медик.

При этом Мусий подчеркнул, что тесты нужно делать оперативно, чтобы тяжелобольного положить в стационар с усложнением и предоставить ему высококвалифицированную помощь с кислородом и ИВЛ.

"Даже при ПЦР-тестировании, хотя оно является достоверным, погрешность ложно-отрицательного результата достигает 30%", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине врачи около двух месяцев ставят диагноз "коронавирус", не всегда подтверждая его положительным результатом ПЦР-теста.