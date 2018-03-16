"Как подорожник": Супрун рассказала о бесполезности популярного в Украине медицинского средства

Перекись водорода является лишь средством механического очищения ран и на самом деле не помогает им быстро заживать.

Об этом на своей странице в Facebook написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, подчеркнув, что от перекиси такой же эффект, как от воды.

"3% раствор перекиси водорода, который много семей используют как средство первой и часто единственной помощи при небольших ранениях, не заживляет и обеззараживает раны. Если почитать международную специализированную литературу — вы не найдете никаких доказательств относительно эффективности 3% раствора перекиси водорода в процессе заживления ран", - рассказала Супрун.

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"Перекись водорода эффективен для механической очистки раны - то есть с тем же результатом можно промыть ее холодной или теплой проточной водой. Глубокие раны тем более не нужно промывать раствором перекиси, ведь это чревато возникновением эмболии (кислород, который выделяется может попасть в сосудов и перекрыть проток крови)", - поведала она.

При этом Супрун опубликовала забавную карикатуру, на которой польза перекиси водорода приравнивается к подорожнику.

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