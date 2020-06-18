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Как одевалась молодежь в СССР: в сети напомнили спортивные костюмы, телогрейки и кеды. Фото

Общество
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Как одевалась молодежь в СССР: в сети напомнили спортивные костюмы, телогрейки и кеды. Фото

Во времена советского дефицита не у всех молодых людей получалось одеваться по последнему писку моды. Большинство не могли позволить себе приобрести импортные товары и ходили в единообразной одежде.

При этом у каждой группы – интеллигентов или простых рабочих – присутствовал некий стиль. О том, как одевалась простая советская молодежь, можно рассмотреть по снимках тех времен. OBOZREVATEL собрал их из личных архивов представителей тех времен, которые они выкладывали в открытом доступе в сети.

Судя по фото, моды, в нынешнем понимании, в СССР не было. Советский человек покупал то, что можно было купить и чем больше импортной одежды на нем было, тем он считался круче. И было совершенно неважно, подходят ли друг к другу различные элементы наряда или нет.

Типичная форма одежды на субботнике в СССР – резиновые сапоги, удобные штаны и кофты

Типичная форма одежды на субботнике в СССР – резиновые сапоги, удобные штаны и кофты

Так, типичная одежда советских правильных юношей, но не стиляг, в летнее время состояла из рубашки с открытым воротником или футболки, брюк и кед. Старший же в компании или среди студенческой группы одевал еще и пиджак, а вместо кед – сандалии.

Одежда для вечеринок в кругу друзей

Одежда для вечеринок в кругу друзей

Пиджак с олимпийкой, водолазкой или пуловером под низ считались более опрятным, торжественным нарядом. Зимой мужчины зачастую носили толстые куртки с воротниками из искусственного меха, в 70-х еще были популярны пальта клетчатой раскраски. Те, кто победнее, одевали тулуп, а кому подвернулась удача достать что-то дефицитное – импортную болоньевую куртку. Почти все на представленных фото – в бесформенных шапках-ушанках или "петушках" и тяжелых ботинках.

Типичная одежда советских правильных юношей (не стиляг) в летнее время

Типичная одежда советских правильных юношей (не стиляг) в летнее время

Девушки выделялись платьями нереальной раскраски, носили юбки с широкими блузками, клетчатые пальто или плащи, аккуратные туфли и сапоги на высоких каблуках.

Собрание первого курса перед началом учебного года. В основном все одеты в пиджаки и рубашки или водолазки

Собрание первого курса перед началом учебного года. В основном все одеты в пиджаки и рубашки или водолазки

При этом почти все в СССР имели в гардеробе одежду для грязной уличной работы – субботника или на овощной базе. Так, на первые девушки одевали обычные кофточки, растянутые треники или лосины и резиновые сапоги, на голову – светлые платочки. А парни – те же спортивные костюмы, свитеры. В холодную пору неотъемлемой частью рабочего прикида была телогрейка.

Типичная форма одежды для зимы – зимняя куртка с воротником из искусственного меха и бесформенная шапка-ушанка

Типичная форма одежды для зимы – зимняя куртка с воротником из искусственного меха и бесформенная шапка-ушанка

Очень популярное пальто в клеточку (как слева) желали иметь все в 70-е годы СССР

Очень популярное пальто в клеточку (как слева) желали иметь все в 70-е годы СССР

Еще одна зимняя группа: пальто с меховым воротником, шапки-ушанки, брюки, тяжелые ботинки

Еще одна зимняя группа: пальто с меховым воротником, шапки-ушанки, брюки, тяжелые ботинки

На митинге в торжественной, праздничной одежде: именно так выглядели наряды, которые считались самыми лучшими у молодежи 70-80 годов

На митинге в торжественной, праздничной одежде: именно так выглядели наряды, которые считались самыми лучшими у молодежи 70-80 годов

Плащ у девушки в центре считался очень модным в те времена

Плащ у девушки в центре считался очень модным в те времена

Летняя мода времен СССР отличалась панамками неопределенной формы

Летняя мода времен СССР отличалась панамками неопределенной формы

Так выглядела рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника или сбора урожая

Так выглядела рабочая одежда, которая была в каждом доме на случай субботника или сбора урожая

Неотъемлемая часть рабочей одежды – телогрейка

Неотъемлемая часть рабочей одежды – телогрейка

Пикник после сбора картошки

Пикник после сбора картошки

Девушки одевали странные джемперы с нереальным узором и косынки

Девушки одевали странные джемперы с нереальным узором и косынки

Форма "стройотряда"

Форма "стройотряда"

Толстый военный ремень с тяжелой пряжкой чаще всего доставался парням от отцов

Толстый военный ремень с тяжелой пряжкой чаще всего доставался парням от отцов

Модные ребята на базе отдыха

Модные ребята на базе отдыха

Типичный спортивный костюм советского времени

Типичный спортивный костюм советского времени

Странная одежда для спортивных соревнований в СССР

Странная одежда для спортивных соревнований в СССР

Те же спортивки и телогрейки – в самый раз для пикника

Те же спортивки и телогрейки – в самый раз для пикника

В СССР парни любили носить рубашки с открытым воротником

В СССР парни любили носить рубашки с открытым воротником

Это был своеобразный студенческий стиль

Это был своеобразный студенческий стиль

Пляжный прикид в СССР

Пляжный прикид в СССР

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как гнались за модой во времена позднего СССР. Ведь тогда выбор одежды в магазинах оставлял желать лучшего: советские фабрики шили вещи однообразных посредственных фасонов.

МодаСССР
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