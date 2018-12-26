С жильем, в магазинах, на работе: украинцев массово ''надувают'' перед Новым годом

Накануне затяжных новогодних и рождественских праздников легко попасть в руки мошенников и тех, кто хочет на вас заработать. Магазины заманивают покупателей ненастоящими скидками, могут подсунуть некачественный товар... А снимая жилье, можно остаться и без денег, и без места для веселья.

На что обращать внимание и как распознать обман — в материале OBOZREVATEL

Как обманывают в магазинах

Директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит, что в этом году в связи с невысокой покупательской способностью украинцев, больших скидок на продукты перед праздником ждать не стоит.

"В прошлые года скидки объявлялись еще за месяц до праздника и буквально на все. Продавцы в таком случае брали объемами. Сейчас у людей денег не так много, поэтому предложения есть, но на десяток товаров. Та же история и с алкоголем. Раньше могли объявить до 40% на весь алкоголь, сейчас на отдельные виды", — пояснил OBOZREVATEL Дорошенко.

Правда, это вовсе не значит, что продавцы не пойдут на предновогодние хитрости.

"Очень внимательно смотрите на сроки годности перед праздниками. Потому что именно в такие дни, когда люди закупают много продуктов, на прилавках могут быть товары, у которых через день-два закончится срок годности", — предупреждает нас один из продавцов крупной сети супермаркетов в столице.

Также он советует осторожно выбирать готовые блюда в отделах кулинарии. "Люди начинают отмечать праздники в офисах, покупают много салатов, мясных блюд на стол. Вот именно в это время в этих отделах в ход пускают просроченные курицы, мясо, колбасы, рыбу. В общей массе это пройдет незамеченным", — говорит продавец.

Пробивают лишнее

Перед большими праздниками украинцы делают большие покупки. На кассе, упаковывая товар, не всегда можно уследить за тем, что пробивает кассир. Поэтому обязательно проверяйте список в чеке – нередко недобросовестные сотрудники могут пробить вам лишнюю колбасу, селедку, а то и лишнюю баночку икры.

А в гипермаркетах внимательно следите за руками кассира – не весь товар может вернуться к вам в корзину. "Я перед Рождеством забежал в гипермаркет, набрал к столу всяких вкусностей, расплатился на кассе, стал складывать все в пакет, смотрю, а моей любимой колбасы нет. Спрашиваю у кассира – а где же колбаса, в чеке она есть. Ой, говорит, упала, и достает из-под прилавка", — рассказал OBOZREVATEL Тарас Корниенко.

Также именно в канун больших праздников продавцы любят продавать наборы со скидками – в нем обязательно есть нужный вам товар, а в довесок к нему абсолютно ненужная вещь. "Фактически вы получаете скидку на ненужную вещь, а нужная идет по обычной цене. Это традиционный ход, чтобы избавиться от залежалого товара. Такое можно увидеть в парфюмерных или в сетевых магазинах бытовой химии", — объяснила OBOZREVATEL маркетолог Ирина Кравченко.

Несуществующие распродажи

Что касается покупки вещей и подарков, то маркетолог Влад Мокиенко рассказывает, что здесь тоже есть свои хитрости. "Например, очень важно в такие дни правильно украсить витрины. Если ваш ребенок увидит в витрине двухметрового красивого медведя, то он обязательно остановится посмотреть. А значит, есть шанс, что родители заглянут в магазин и что-то купят", — отметил в беседе с нами Мокиенко.

По словам маркетолога, реальные скидки под новогодние праздники могут быть на залежавшиеся на складе товары.

"Например, в магазине весь год простояли дорогущие телевизоры. Их осталось штук пять, и шанс на то, что в следующем году их купят, очень мал. Потому что никто не хочет брать морально устаревшую технику. Чтобы не перетаскивать их на следующий год, продавец объявляет на них скидку. Причем дает рекламу о тотальной распродаже, и где-нибудь незаметно указывает, что количество товара ограничено. На самом деле скидка будет на эти несколько ТВ, а раз уж вы пришли в магазин с деньгами, то можете потратить их на что-то другое", — говорит Мокиенко.

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Новый год, Рождество, а также другие праздники — хороший повод для рекламистов объявить тотальные распродажи, чтобы почистить склады. "Как правило, в такие дни сбывается летний товар старых, позапрошлогодних коллекций, который точно весной уже никто не купит. Его могут продавать по летней цене, сообщив, что это скидка", — подчеркнула Ирина Кравченко.

Специалисты советуют внимательно смотреть на бирки, ленивые продавцы новые ценники наклеивают сверху. Если их аккуратно отклеить, то можно увидеть какие стадии прошла эта вещь. Сначала она стоила дорого, потом ее уценили и продавали дешевле. А теперь вновь наклеили высокую цену и объявили скидку. То есть вы можете купить ее по обычной цене, а не со скидкой.

Снегурочки не досчитываются денег

Новогодние и Рождественские праздники HR-специалисты называют сезоном обиженных работников. Как правило, на праздничные подработки берут людей без заключения контракта.

"Очень часто обманывают временных сотрудников. Например, взяли на работу на 15 праздничных дней официанта. Нужно обслуживать корпоративы, работать в праздничные дни и так далее. Но "забыли" предупредить о тонкостях работы. И в результате временный официант вместо обещанных 1500 грн получает всего 1000 грн. Ему не сказали, что разбитую посуду раскидывают на всех официантов. Постоянные работники об этом знают, а временным забыли сказать", — рассказала OBOZREVATEL HR-эксперт Татьяна Пашкина.

Также работодатели придумывают различные штрафы, пересматривают бонусы в одностороннем порядке. Или работник и работодатель не сошлись в цене. "Наняли Снегурочку, обещали платить по 200 грн в будний день, 300 грн — в праздничный, и 450 — в новогоднюю ночь. Снегурочка думала, что 29 декабря это уже праздничный день, но работодатель решил, что будничный", — отметила Пашкина.

Но не остаются в долгу и работники. "Бывает что временный курьер, которого наняли на праздники развозить товар, исчез с дорогим телефоном или компьютером. Или временные работники склонны преувеличивать свои профессиональные навыки. Может, он где-то на кухне картошку чистил, а при устройстве на две недели на кухню ресторана рассказал, что чуть ли не суши мастерил. В результате им не довольны гости и работодатель", — говорит эксперт.

Экономят на праздничных премиях

Также один из популярных обманов под новогодние праздники – невыплата 13-й зарплаты. "Часто работники ждут 13-ю зарплату и увольняются. Чтобы не распылять средства, работодатели идут на хитрость и выплачивают ее в течение первого квартала. Вроде и не обманули, но люди ожидали большего", — пояснила Пашкина.

Сотрудница одной из страховых компаний Светлана рассказала OBOZREVATEL свою историю. "Наша начальница пообещала, что к Новому году мы получим 13-ю зарплату, если не будем претендовать на праздничный корпоратив в ресторане, а отметим в офисе. Она сама лично купила селедку, причем самую дешевую, не потрошеную, сама чистила ее на нашей кухне в офисе. Также варила там картошку. Но премии мы так и не увидели. Разве что шубу поели, которую она нам сама приготовила", — отметила Светлана.

Плата за мусор — 200 гривен

Выбирая жилье для аренды на новогоднюю ночь, нужно быть особенно внимательными. "Мы сняли дом, чтобы отметить Новый год. 1 января приехала хозяйка, я стала передавать ей все, она вдруг спрашивает: "А мусор где?". Отвечаю: "Так собрали и выбросили, зачем вам лишнюю работу оставлять". Тогда она потребовала 200 грн за выброшенный мусор. Ну, я нашла, что ей ответить, говорю, вы об этом не предупреждали", — рассказала OBOZREVATEL киевлянка Карина Черненко.

По словам риелтора из Львова Артема Шевченко, хозяева часто грешат такими мелочами. "Могут скрыть, что у них не работает какой-то кран, а потом заявить, что это вы его сломали. Или спрятать, а потом демонстративно достать из шкафа разбитые фужеры, потребовать плату за них. Отломанную дверцу шкафа на кухне предъявить. Поэтому, когда вы снимаете жилье, вместе с хозяином все проверьте и даже запишите на видео на телефон", — говорит Шевченко.

Классический развод, когда вы ищете дом на новогодние праздники. Вас приглашают в офис агентства, где подписывают договор и берут небольшую предоплату. Потом выдают телефон собственника или даже при них вы с ним договариваетесь о встрече. Пока вы едете туда, хозяин жилья исчезает, а в офисе денег не возвращают. Оказывается, что вы подписали информационный договор, а информацию они вам предоставили. Куда делся хозяин – они не в курсе.