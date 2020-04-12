Неврозы, депрессия и суициды: психолог рассказал, как не сойти с ума от карантина

Самоизоляция – это очень сильный стресс для абсолютно всех возрастных категорий. К тому же текущая стрессовая ситуация вызвана незнакомым для нас ранее поводом. Из-за пандемии коронавируса нас резко ограничили в свободе, к тому же еще под страхом наказания в виде штрафов или даже уголовной ответственности.

Такие ограничения чреваты развитием различных психологических расстройств и депрессии, что может обернутся даже трагическими последствиями. Что это за последствия, и как к ним не привести – разбирался OBOZREVATEL .

Неврозы, депрессия и рост суицидов

По данным ВОЗ, около 800 тысяч жителей Земли ежегодно заканчивают жизнь самоубийством. Причинами такого решения становятся личные проблем, как измены, развод, несчастная любовь, так и социальные – проблемы на работе, социальная изоляция, незапланированное и нежелательное изменение стереотипа жизни.

Карантин pixabay.com

В состоянии депрессии жизнь самоубийством заканчивают до 15% больных.

В период карантина и вынужденных ограничений психологи отмечают вероятность увеличение роста распространенности депрессии, из-за чего будут возрастать суицидальные настроения у населения. Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал психотерапевт, президент Киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов

"Чаще всего на суицид идут мужчины, особенно работоспособного возраста. Сейчас сложилась такая ситуация, когда многие потеряли работу, соответственно, мужчины потеряли возможность работать и зарабатывать, кормить семью. Они впадают в депрессию, и от безысходности могут пойти на такой крайний шаг", – говорит он.

Из других проблем психотерапевты указывает на развитие панических атак, навязчивых страхов, неврозов и обострение зависимости.

Самоубийство pixabay.com

"Люди начинают злоупотреблять алкоголем, это касается и разных наркотических веществ. Таким образом они рассчитывают снять стресс, но как известно, это не помогает. Как только алкоголь выходит, депрессия возвращается, а в некоторых случаях даже усиливается", – объясняет Шевцов.

При самоизоляции обостряются психосоматические болезни, начинают возникать проблемы с эндокринной системой, больше проявляются сердечно-сосудистые заболевания, страдают почки и легкие. Возможен всплеск раковых заболеваний, так как это психосоматическое заболевание.

"Кроме того, лишение человека свободы приводит к депривации. Обычно таким страдают подводники или космонавты, поэтому у них идет очень серьезная психологическая подготовка перед тем, как они будут совершать погружение или будут совершать полет в космос. Депривация выражается различными психическими нарушениями: от галлюцинаций и психоза вплоть до полного сумасшествия", – заявил психотерапевт.

Конечно же, описанные проблемы не будут массовыми, но ограничения будут способствовать обострению уже имеющихся психологических расстройств, и может привести к их развитию у абсолютно здоровых людей.

Активизируются преступники

Не так давно в Министерстве внутренних дел отчитались о падении уровня преступности на 30%. Впрочем, это объясняется тем, что в период карантина на улице меньше людей, а полиция переведена в усиленный режим работы. Кроме того, уменьшается риск квартирных краж, так как все сидят по домам.

Но, вновь возвращаясь к психическим обострениям, снижение социального уровня жизни из-за потери работы, увеличение алкогольной или наркотической зависимости не пройдет бесследно.

"Криминальная ситуация однозначно обострится, опять же на фоне всех психологических расстройств, люди могут не совсем отдавать себе отчет в том, что они делают. Будут воровать на улицах, а по окончанию карантина начнется всплеск квартирных краж, когда люди начнут выходить из дома и ездить на работу", – говорит Шевцов.

Домушник pixabay.com

Домашнее насилие и разводы

Казалось бы, что в период карантина у вас появилось больше времени, которое вы проводите с семьей или своей второй половинкой. Но долгий период нахождения в замкнутом пространстве с одними и теми же людьми может привести к обратному эффекту.

Опять же, для определенного количества людей карантин создал немало проблем, что сказывается на общем настроении, лишней нервозности, которой само собой нужен выход. Часто не желая этого, близкие начинают срываться друг на друге, выплескивая свои негативные эмоции, которые могут перерасти в крупные и частые скандалы.

Если это не остановить, в итоге ситуация обернется расставаниями или разводами.

"Да, разводов станет больше. Возможно сейчас, когда нет возможности физически пойти в ЗАГС и подать заявление, это будет не столь большое количество. Но после карантина их станет больше однозначно", – считает психотерапевт.

Домашнее насилие pixabay.com

Как не сойти с ума. Рекомендации

Психологи утверждают, что самыми эффективными способами побороть стресс и депрессию являются сон, физическая активность и здоровый образ жизни. Но помимо этого, есть и другие рекомендации, как уберечь свое психическое здоровье в столь стрессовое время:

Займитесь любимым хобби. Вспомните, что вам нравилось делать в детстве, или в подростковом возрасте, сейчас вы можете вновь вернутся к давно забытым увлечениям, которые доставят вам удовольствие.

Рисование pixabay.com

Начать новое дело. Попробуйте реализовать себя в абсолютно новом и неожиданном для себя направлении. Возможно, вы даже освоите новую профессию, которая будет вам по душе больше, чем прежняя. Чтобы научится новому, сейчас существует огромное количество онлайн-курсов и книг, с которыми вы ознакомитесь, не выходя из дома.

Читайте книги, смотрите фильмы, саморазвивайтесь. Карантин предоставляет вам время, которого раньше не хватало.

Медитируйте. Медитаций в интернете есть большое множество, найдите свою. Во-первых, это снимет давление, во-вторых, поможет увидеть первопричины грусти, страхов, тревоги, тоски и других разрушающих вас чувств. И, в конце концов, остановит гонку за бесконечными идеалами и стереотипами.

Медитация pixabay.com

Чаще общайтесь с людьми по интернету, а еще лучше, с помощью видеосвязи.

Обращайтесь к психотерапевтам. Если же действительно очень плохо, и вам ничего не помогает справится с депрессией, не бойтесь обращаться к специалистам, тем более, что сеансы можно проводить онлайн.

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