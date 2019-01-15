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''Как не московские, то гейропейские'': Фарион назвала украинцев ''бездомной нацией''

1.4тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от партии "Свобода" Ирина Фарион назвала украинцев "бездомной нацией" призвав к обороне "исключительно украинского пути".

С таким заявлением она выступила на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с днем Василия, и пожелав "не скатываться на уровень Васек, ибо только московиты могли так испохабить это роскошное имя".

"Князь Владимир, крестившись, взял себе это греческое имя, означающее "царь". И таки воцарился. А настоящий Василий Великий словом менял этот мир. Был очень страстный в обороне своей правды, преодолевая арианство. Нам тоже хочу быть очень наступательными и пассионарными в обороне исключительно украинского пути", — написала Фарион.

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"Потому что другой — не в наш дом. Хватит быть бездомной нацией и все время учитывать чужие образцы: как московские, то гейропейские", — заявила она.

Ирина Фарион

Ирина Фарион

Facebook Ирины Фарион

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Фарион также разнесла Православную церковь Украины за языковой компромисс, назвав его гибридным.

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Персона
Ирина Фарион
Место
Украина
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Фарион играет под моцковскую дудку, нужно проверить, живет ли она по средствах, или моцковиты финансируют ее бред!
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Нищая, бездомная, грязная и тупая нация.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Окуевшая ватная дура. Вместе с ницойшей в Ватоправославный Халифат отослать.
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