Как можно заразиться коронавирусом: назван точный способ

Передача коронавируса от человека к человеку может быть наиболее вероятной из-за продолжительного незащищенного контакта с человеком с симптомами COVID-19.

Об этом рассказали ученые штата Иллинойс, передает The Lancet. Они провели исследование случая с заболеванием семейной пары коронавирусом. Они отследили контакты побывавшей в Ухане и заразившейся вирусом женщины (их было не менее 373 человек) и выяснилось, что инфицировала она только мужа.

"Никаких доказательств дополнительной передачи вируса после наблюдения за близкими контактами пары не обнаружено. Все, кто был под наблюдением – и 75 протестированных в итоге человека – остались "чистыми", включая медиков, которые лечили пару", – пишут в журнале.

baigenews.kz

Пара уже полностью выздоровела и была выписана на домашнюю изоляцию, которую сняли через 33 дня после возвращения женщины из Уханя и после двух отрицательных тестов на COVID-19 с интервалом в 24 часа.

Напомним, что ранее ученые выяснили, что коронавирус может оставаться в организме в течение пяти недель после заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению западных СМИ и украинского Совета нацбезопасности и обороны, смертельный коронавирус COVID-19 мог быть создан в китайской лаборатории.

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