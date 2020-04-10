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10 апреля • обновлено в 06:31
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Как коронавирус передается в супермаркете: ученые показали наглядное видео

3.3т
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В сети показали, как коронавирус передается от человека к человеку в супермаркете при кашле или чихании.

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Специалисты из Университета Аалто (Финляндия) совместно со специалистами Финского метеорологического института и Университета Финляндии создали для этого компьютерную модель, передает The Sun (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Исследователи выяснили, что облако капель висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел.

Как коронавирус передается в магазине

Как коронавирус передается в магазине

Скриншот из видео

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – рассказали ученые.

Мельчайшие частицы оседают не сразу, а остаются "плавать" на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха, из-за чего специалисты призвали свести к минимум посещение общественных мест.

Как коронавирус передается человеку: ученые показали наглядные кадры из супермаркета

"Если вы отправляетесь в такое место например, в магазин, делайте это как можно реже. И идите оттуда как можно скорее", – призвал профессор Вилли Вуоринен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты Белого дома предупредили, что коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем не только при кашле или чихании, но даже в разговоре или в процессе дыхания.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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