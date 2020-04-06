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6 апреля • обновлено в 10:31
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Как хоронят умерших от коронавируса: в Минздраве рассказали о строгих запретах

3.7т
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Умерших от коронавируса в Украине должны хоронить с учетом максимального уровня защиты от дальнейшего заражения.

Процедуру разъяснил на брифинге в понедельник, 6 апреля, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В нашем алгоритме четко прописано, кто и что должен сделать, чтобы свести к нулю опасность инфицирования. В случае значительного выделения физиологических жидкостей из тела умершего его следует поместить в герметический мешок, после чего в гроб. Все, кто контактируют с умершим, должны быть одеты в средства индивидуальной защиты", – рассказал он.

Как хоронят умерших от коронавируса

Как хоронят умерших от коронавируса

В первую очередь речь идет, по словам Ляшко, о водонепроницаемых халатах и перчатках. У каждого должны быть очки и защитный щиток, а также средства защиты органов дыхания – респираторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице тела жертв коронавируса будут кремировать.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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РАГУЛЯМ ХАНА
РАГУЛЯМ ХАНА
Скоро х.охлы пачками, начнут отходить к своему б.андере. А закапывать запрещено, всё продано!. Будут как в Индии сжигать, и в Днепр. Опять всё загадят.
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