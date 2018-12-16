Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге

Украинский музыкант, лидер группы "От Вінта" Юрий Журавель опубликовал теплый отзыв о бывшем предстоятеле УПЦ КП Филарете, назвав его "Святым Николаем Украины".

Словами благодарности Журавель поделился в Facebook. Пост он дополнил портретом бывшего патриарха в новом образе.

"Дорогой наш Дедушка Филарет! Мы, Детский Собор детей Украины в возрасте от 1 до 101, поздравляем тебя с долгожданной победой! Украинская поместная православная автокефальная церковь создана! Слава! Низкий тебе поклон за веру, труд и выдержку. Выбираем тебя Святым Николаем Украины!" – написал музыкант.

Филарет в образе Святого Николая Facebook Юрия Журавля

По словам Журавля, Филарет боролся за это всю свою жизнь, поэтому заслуживает носить такой титул. "Понимаем, что миссия супертяжелая, но уверены, что ты справишься!" – продолжил он.

Пользователи пришли в восторг от такой идеи и присоединились к посту с благодарностью, который набрал почти 5 тысяч лайков. "Филарет на своем примере показал, что такое – быть Человеком!", "Низкий ему поклон!" – написали в комментариях.

Отметили также, что патриарх действительно похож на святого, что приносит подарки детям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний.

Поступок Филарета вызвал ажиотаж в сети.