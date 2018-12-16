МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге

1.5тЧитать материал на украинском

Украинский музыкант, лидер группы "От Вінта" Юрий Журавель опубликовал теплый отзыв о бывшем предстоятеле УПЦ КП Филарете, назвав его "Святым Николаем Украины".

Словами благодарности Журавель поделился в Facebook. Пост он дополнил портретом бывшего патриарха в новом образе.

"Дорогой наш Дедушка Филарет! Мы, Детский Собор детей Украины в возрасте от 1 до 101, поздравляем тебя с долгожданной победой! Украинская поместная православная автокефальная церковь создана! Слава! Низкий тебе поклон за веру, труд и выдержку. Выбираем тебя Святым Николаем Украины!" – написал музыкант.

Новости
Единая церковь в Украине: выяснилось, чем займется Филарет
Филарет в образе Святого Николая

Филарет в образе Святого Николая

Facebook Юрия Журавля

По словам Журавля, Филарет боролся за это всю свою жизнь, поэтому заслуживает носить такой титул. "Понимаем, что миссия супертяжелая, но уверены, что ты справишься!" – продолжил он.

Пользователи пришли в восторг от такой идеи и присоединились к посту с благодарностью, который набрал почти 5 тысяч лайков. "Филарет на своем примере показал, что такое – быть Человеком!", "Низкий ему поклон!" – написали в комментариях.

Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге
Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге

Отметили также, что патриарх действительно похож на святого, что приносит подарки детям.

Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге
Известный музыкант придумал новую роль для Филарета: украинцы в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря на Объединительном Соборе в Киеве была создана единая православная церковь в Украине и избран ее новый глава, 39-летний епископ Епифаний.

Поступок Филарета вызвал ажиотаж в сети.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Юрий ЖуравельПатриарх Филарет
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Был непризнанным Патриархом, хотел признания и Патриархата на Украине, в итоге ни Патриарха, ни Патриархата. Митрополит Киевский в подчинении Константинополя, но тоже непризнанный.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Міняйло Микола
Міняйло Микола
Питон Каа, Разорванными пердаками козломордых удовлетворен! Аминь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Белый господин
Белый господин
Питон Каа, им даже название можно не менять УПЦ Константинопольского Патриархата. Все уже привыкли к КП.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги