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20 февраля • обновлено в 12:54
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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Журналист и военный эксперт Все статьи автора

Изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев

1.4т

Граждане Украины, которые прибывают из Уханя, должны быть приняты и будут приняты в любом городе Украины, чем бы они ни были больны - коронавирус, лихорадка Эбола или бубонная чума, потому что они украинцы и наши соотечественники.

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Дело государства и общества - принять всех и оказать помощь тем, кому это необходимо.

На мой взгляд, изолировать от общества надо каждого, кто выступает против приема украинцев. Изолировать как минимум от уважения, потому что от совести они себя изолировали сами. И это не дискуссионный вопрос вообще.

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Автор
Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Бутусова
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