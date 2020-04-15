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15 апреля • обновлено в 19:01
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Подозревали COVID-19, а оказался туберкулез: необычные истории о коронавирусе от украинского врача

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Паника вокруг коронавируса создает больше проблем, чем сама болезнь. Врачи утверждают, многие украинцы при малейшем повышении температуры начинают нервничать, Будь то 36,8 или 37,1. Именно поэтому в социальных сетях набирает популярность онлайн-поддержка тех, кто подозревает у себя вирус. Каждый может найти номер нужного врача и поделиться переживаниями, а возможно, и диагностировать у себя недуг.

В одной из таких групп OBOZREVATEL нашел врача-фтизиатра, Анну Борисовну, которая поделилась интересными историями из своей работы за последний месяц. Она также посоветовала украинцам, что делать, если подозреваешь у себя коронавирус.

Не COVID-19, а ОРВИ или туберкулез

Анна Борисовна работает в одной из городских больниц Киева. По специальности она фтизиатр, занимается лечением дыхательных путей человека (специализируется на туберкулезе). После начала пандемии задумалась над тем, чтобы помочь пациентам, которые подозревают у себя новый недуг.

"Понимаете, есть много людей, которые думают, что у них COVID-19. Чтобы они лишний раз не ходили в больницу, не заразились сами и не ставили под удар врачей, решила помогать им онлайн. Я предоставила свои контакты в одной из групп в Facebook, где бесплатно каждый желающий может со мной связаться. Ни в коем случае не могу заменить реальную консультацию с врачом, но по крайней мере направить человека в нужное русло мне по силам", – рассказывает Анна Борисовна.

По ее словам, за последний месяц поступили десятки звонков от украинцев со всей страны и даже с ближайшего зарубежья – Польши, Чехии. Многие боятся, что у них коронавирус. Люди звонят ежедневно, минимум 2-3 раза. Бывает и больше.

Подозревали COVID-19, а оказался туберкулез: необычные истории от украинского врача

"В первые дни было много звонков, прежде всего панических. Из разряда: "Доктор, добрый день. Я сижу на карантине дома, у меня отнимается правая рука, а еще чувствую першение в горле. Наверное, это китайская зараза, ведь я был 3 дня назад на работе и мог подхватить недуг от коллег. Что мне теперь делать?". Таких историй хватает и по сей день", – рассказывает доктор.

Чаще всего у людей диагностируют обычное ОРВИ и после приема препаратов от простуды все проходит. Но есть необычные случаи.

На памяти Анны Борисовны, таких было всего 3. Первый касался украинского заробитчанина в Чехии, у которого была субфебрильная температура в районе 37,4. Он не знал, что ему делать и боялся, покроет ли местная медицинская страховка расходы на лечение и диагностику.

Во втором случае речь шла женщине, у которой больше 2-х недель была температура чуть выше 37, сухой кашель. Она наблюдалась у местного семейного доктора, затем общалась с Анной Борисовной.

"Длительная лихорадка сохраняется, семейный врач назначает ей антибиотики. Я рекомендую сделать рентген и мы обнаруживаем, что у нее начались изменения в легких. Так как пациентка старше 40 лет и изменения на рентгенограме были неоднозначны, отправила ее еще и на компьютерную томограмму, которая показала инфильтративный туберкулез в фазе деструкции. Проще говоря – в легком у женщины возникла полость распада. Пациентка была отправлена в противотуберкулезный диспансер где был подтвержден диагноз и назначено лечение", – рассказывает Анна Борисовна.

Подозревали COVID-19, а оказался туберкулез: необычные истории от украинского врача

Самый же интересный случай произошел с третьей пациенткой. Девушка позвонила врачу, и сообщила, что у нее есть все симптомы коронавируса (высокая температура, кашель сухой и боли в грудной клетке), и она не знает что ей делать. При беседе выяснилось. что она ощущает слабость и дискомфорт в грудной клетке еще с октября 2019, за несколько месяцев до начала пандемии по всему миру.

Уже полгода у нее держится температура и вместо того, чтобы пойти в больницу, девушка слушала советы нескольких друзей, которые работают педиатрами. Они назначали ей лечение, которое не давало результата. И лишь в апреле 2020 года пациентка решилась обратиться как к онлайн-врачу, так и к семейному доктору.

"Она дотянула до крайности, поднялась температура, последовала сильная слабость. Женщина реально потеряла в весе. В результате отправилась делать компьютерную томографию. Звонит мне доктор-рентгенолог и говорит, что у пациентки запущенная стадия туберкулеза. Вот сейчас вроде как сдает дополнительные анализы в тубдиспансере, результаты еще не знаю", – подчеркнула Анна Борисовна.

Женщина все это время жила с мужем и двумя детьми. Спокойно ходила на работу, контактировала с другими людьми и могла потенциально заразить их.

Что делать, если подозреваете у себя COVID?

Врач признается – сейчас многие украинцы впадают в панику и в каждом чихе ищут смертельную болезнь. В какой-то степени это нормально, ведь практически все находятся уже месяц дома, на карантине, а информационное пространство заполнено темой пандемии.

Подозревали COVID-19, а оказался туберкулез: необычные истории от украинского врача

При этом Анна Борисовна советует не паниковать и трезво отнестись к заболеванию. Во-первых, это не приговор у 80% заболевших все протекает в легкой форме. Во-вторых, пока заболевших в Украине не так много, чтобы говорить о масштабных проблемах для каждого, но это не повод нарушать карантин.

Врач предлагает такой алгоритм действий:

  • Если у вас возникли симптомы: температура, ломота в теле, катаральные явления, сухой кашель без одышки, оставайтесь дома на самоизоляции и обсудите это дистанционно с вашим семейным врачом.

  • Проветривайте помещение, принимайте симптоматическое лечение которое назначил ваш доктор, следите за влажностью воздуха и пейте много жидкости.

  • Если ваше состояние ухудшается или появляются новые тревожные симптомы (усиление частоты дыхания, появление тошноты, рвота, понос) ,обязательно нужно вызвать скорую помощь 103, рассказав о симптомах и сроках заболевания.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
вирус
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