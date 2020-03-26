Испортили анализы: раскрылась правда о "неофициальной" жертве коронавируса на Сумщине

Жительница Конотопа на Сумсщине, которая накануне умерла от коронавируса, так и не была внесена в официальную статистику жертв COVID-19 от Минздрава из-за неправильного отбор материала для анализа.

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В частности, его неправильно взяли в Сумском лабораторном центре. Об этом в комментарии InfoResist сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"Материал отобрали вчера у этой женщины, направили в сумскую лабораторию. Потом выяснилось, что специального оборудования для забора и отправки этого материала у них нет. И они просто взяли пробирки, сложили туда, отвезли. А в Сумах не приняли в лабораторию", – сказал он.

В Сумской области от коронавируса скончалась 76-летняя женщина

По словам чиновника, сотрудники лаборатории теперь вынуждены провести вскрытие женщины для повторного отбора проб, которые потом снова отправят в Сумы.

Также Семенихин добавил, что, по его мнению, в Украине существует проблема со специальными пробирками для взятия материала у пациентов.

"Там должна быть выдержана температура, то есть специальная коробка с точной температурой. И все это должно быть отвезено в течение определенного количества времени для того, чтобы они смогли принять анализы и провести исследования", – пояснил он.

Семенихин подчеркнул, что два теста на коронавирус, которые были сделаны женщине в Конотопе, дали позитивный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин 25 марта заявил, что в них от коронавируса умерла 76-летняя женщина. Однако официально в Минздрав эту информацию не подтвердили.

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