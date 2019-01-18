Интронизация Епифания: стало известно, как будет происходить церемония

Интронизация предстоятеля автокефальной поместной Православной церкви в Украине Епифания, которая состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской, будет проходить в форме публичного богослужения.
Детали церемонии "BBC News Украина" пояснил архиепископ Украинской православной церкви в США Даниил Памфильський, который был назначен экзархом Вселенского Патриарха.
"Интронизация — это возведение на престол, официальное начало выполнения обязанностей. Это все согласно славянской традиции. Владыка Епифаний уже получил жезл от патриарха и является действующим митрополитом ПЦУ", — пояснил архиепископ.
Даниил прогнозирует, что на церемонии будут гости из Константинополя и иерархи из диаспоры.
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy
"Внутренне ПЦУ осуществит свое собственное официальное формальное богослужения, когда митрополит сядет на престол, провозгласит проповедь к людям. Это маленькое такое духовное празднование состоится. Когда произойдет — это дело церкви Украины. Это будет молитвенная и евхаристическая процедура, на которую съедутся гости", — добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. На следующий день все члены Синода подписали исторический документ.
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