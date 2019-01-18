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Интронизация Епифания: стало известно, как будет происходить церемония

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Интронизация предстоятеля автокефальной поместной Православной церкви в Украине Епифания, которая состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской, будет проходить в форме публичного богослужения.

Детали церемонии "BBC News Украина" пояснил архиепископ Украинской православной церкви в США Даниил Памфильський, который был назначен экзархом Вселенского Патриарха.

"Интронизация — это возведение на престол, официальное начало выполнения обязанностей. Это все согласно славянской традиции. Владыка Епифаний уже получил жезл от патриарха и является действующим митрополитом ПЦУ", — пояснил архиепископ.

Даниил прогнозирует, что на церемонии будут гости из Константинополя и иерархи из диаспоры.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

facebook.com/epifaniy

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"Внутренне ПЦУ осуществит свое собственное официальное формальное богослужения, когда митрополит сядет на престол, провозгласит проповедь к людям. Это маленькое такое духовное празднование состоится. Когда произойдет — это дело церкви Украины. Это будет молитвенная и евхаристическая процедура, на которую съедутся гости", — добавил он.

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Тег
ПЦУ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Кто из православных иерархов кроме смотрящего от стамбульского папы прибудет на сие "мероприятие"?
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