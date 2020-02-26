О полете в Китай, коронавирусе и быте в Санжарах: интервью с пилотами, которые забрали украинцев из Уханя

Эвакуация украинцев из Уханя – одно из самых скандальных событий 2020 года. Спасти из охваченной коронавирусом страны десятки наших граждан стало непростой задачей.

Мы еще месяцами будем помнить о драках местных жителей в Новых Санжарах, летящих камнях в окна автобусов и провальной работе топ-чиновников. Правда, в этой поездке есть место не только негативу, но и хорошим поступкам.

Среди многих людей, кто добровольно согласился помочь эвакуировать украинцев, оказались и члены экипажа самолета компании SkyUp. Именно эти люди (наравне с врачами и техперсоналом) внесли свой вклад в освобождение 77 человек из охваченного вирусом Уханя.

Они уже 7-й день находятся в вынужденном карантине в санатории МВД. Именно поэтому OBOZREVATEL решил связаться с ними и узнать подробности их пребывания. Поговорить о мотивах их поступка, а также отношении к местным протестующим.

Во время телефонного звонка в комнате оказалось аж 5 членов экипажа – капитан самолета Тарас, пилоты и бортпроводники Дмитрий, Юрий, Александр и Дмитрий. Разговор был коротким, но прошел на позитиве.

– Расскажите, как вас отобрали в поездку. Вы летаете в этом направлении и поэтому были вынуждены принять вызов? Или вы просто добровольцами решили эвакуировать наших людей из Китая?

– Нет конкретных направлений или закрепленных за пилотом рейсов. Абсолютно каждый пилот, бортпроводник может полететь абсолютно в любую точку мира. У нас есть группы в мессенджерах, отдельная группа пилотов, где руководство компании высказало просьбу эвакуировать украинцев.

Там все желающие, добровольно оставили сообщения. Откликнулись много людей, порядка 30 пилотов. Руководство, ответственные службы уже по своим критериям выбрало, кто полетит. Отдел планирования сопоставил графики экипажей и выбор пал на нас.

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– А сколько было представителей компании на этом самолете? Так понимаю, летело 3 экипажа.

– Да, три командира, три вторых пилота, три старших бортпроводника, один инженер и остальные члены экипажей. Всего было 18 человек.

– Как ваши близкие отреагировали на решение лететь туда? Вы ведь не просто в рейс летите, есть определенные риски. К тому же, вы 14 дней находитесь в карантине и не можете попасть домой.

– Когда стало известно, что мы полетим в Ухань, нашим родственникам рассказали об этом. Конечно, наши переживали и переживают сейчас. Но вот вы сказали про 14 дней, то тут нет ничего такого, мы часто летаем в длительные командировки. Тем более, так часто случается не только в авиации, а и в морском деле, в других профессиях. Поэтому здесь нет ничего такого, мы не переживаем.

Самолет компании SkyUp, на котором и прилетили украинцы

– А вам не было страшно, чисто по человечески, лететь туда? Есть же вероятность, что кто-то из людей болен.

– Знаете, не будем описывать себя героями. Мы простые люди, выполняли свои прямые обязанности. Мы знали на что идем, страха не было. И никто не относился к пассажирам как к опасности, не было брезгливости. Единственное, чем отличался рейс, это протяженность во времени – около суток в пути. Плюс мы весь полет провели в комбинезонах, спецкостюмах, масках. Но страха у нас не было.

– Вы же летели не напрямую, а с дозаправками?

– Всего было сделано 5 легов, это именно отрезков перелета. Часть экипажа улетела из Киева в Алматы за несколько дней до. Мы подождали там своих коллег и сам самолет, которым и полетели в Ухань. В Алматы мы заменили экипаж, который летел самолетом из Киева в Казахстан, и зашли уже на борт, полетели в Ухань.

После того, как приняли пассажиров, мы остановились снова в Алматы, зашел на борт экипаж, летевший из Киева, и мы полетели домой. Уже в небе над Украиной мы направились в Харьков, там, из-за погодных условий (был сильный туман), мы не смогли приземлиться и повернули в Борисполь. А уже после дозаправки вернулись в Харьков.

– Оттуда вы направились в Новые Санжары. Когда вы впервые узнали о том, как готовятся встречать вас местные жители? Что вы чувствовали – гнев, обиду?

– Первая реакция, как обычно бывает, не всегда правильная. Не могу сказать, что мы переживали. Я лично не волновался, но было неприятно. Мы с уверенностью двигались дальше, знали, что все в порядке. Мы были защищены полицией, нацгвардией и всеми ведомствами. Реакция, которую показали в СМИ, она отличается от реальной. На следующий день никаких протестов не было. Это показывает, что люди не так категорично настроены. Просто есть разные реакции и люди.

Людям, которые кидали камни в наши автобусы, атаковали колонну – хотим пожелать крепкого здоровья. Чтобы ни с ними, ни с близкими не происходило такой ситуации, которая произошла с нашими людьми в Китае.

Прибывшим автобусам разбили окна

– Пытались ли местные власти пойти на контакт с вами? Возможно, еду передать или вещи. Я вот был на следующий день после массовых акциях в Санжарах видел, как волонтеры вам еду привозили.

– У нас прямого контакта не было, но поддержка была. Что касается волонтеров, организации “Красный Крест”, нашей компании, которая была здесь ключевым игроком – все работали, поддержка чувствуется. Все наши запросы услышаны, обеспечение есть…

– Еда, продукты?

– Да, еды достаточно. Спасибо поварам, всем людям, причастным. Патрулям, которые нас охраняют, все вносят свою лепту. Тут вовлечено очень много людей, в том числе и водители автобусов, и врачи, и те, кто обеззараживает самолет и так далее.

– Видел фотографии ваших комнат в СМИ: вы по два человека проживаете или по четыре?

– Мы проживаем отдельно, в другом корпусе от пассажиров. В комнате по два человека, есть номера и для одного. Мы обеспечены всем необходимым – бельем, полотенцами, масками, антисептиками и всем остальным.

– Чем вы занимаетесь целыми днями? Есть ли развлечения или что-то в этом роде?

– Нас обеспечили велотренажером, беговыми дорожками, гантелями. Vodafone предоставил интернет, есть мобильная связь, настольные игры, книги. Есть и рабочая литература, мы общаемся с коллегами и по рабочим моментам.

Санаторий, где находятся эвакуированные

Очень много еды нам привезли, даже перерывы не замечаем между приемами пищи.

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– Возможно, пару килограмм наберете.

– Да, такими темпами можно пару килограмм ежедневно набирать.

В целом мы позитивно настроены, хорошая атмосфера в коллективе. Думаю, что 14 дней быстро пролетят.

– Как только командировка закончится – вы вернетесь домой и приступите к работе?

– Да. У нас трижды в день проверяют температуру, берут мазки слизистой оболочки. Дай бог мы все пройдем, будут хорошие анализы – готовы приступить к работе.

Хотели бы поблагодарить близких, друзей и тех, кто пытался нам помочь. Все мы люди и каждому хочется услышать что-то хорошее. Это очень важно.

Ранее OBOZREVATEL также съездил в Новые Санжары и узнал о ситуации в скандальном райцентре из первых уст. Мы поговорили с жителями, властями и узнали причины массовых беспорядков. Подробный репортаж с поездки читайте тут.

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