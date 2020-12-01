Арахамия пояснил идею с "интеллектуальным локдауном" в Украине

План "интеллектуального локдауна" в Украине предусматривает выход из жесткого карантина разных областей не одновременно, а в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Об этом 30 ноября в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

При этом он подчеркнул, что в правительстве еще нет конкретной финальной модели локдауна. Она прорабатывается для того, чтобы минимизировать экономические потери, отметил Арахамия.

Он сказал, что идея такого локдауна была озвучена на одном из совещаний с председателями фракций при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля. Сроки карантина Арахамия не назвал.

"Премьер-министр определил, что это не будет копия того локдауна, который был весной, а это будет так называемый интеллектуальный локдаун", – рассказал народный депутат.

Фрагмент эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Давид Арахамия заявил, что в Украине с вероятностью в 90% введут так называемый интеллектуальный локдаун – который скорректируют в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом регионе.