Гармаш – о решении ТКГ: прослеживается четкий тренд на приднестровизацию конфликта

Переговоры ТКГ. Коллаж
Решение об инспекции позиций Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы на Донбассе, принятое на заседании ТКГ 9 сентября из-за срыва перемирия, "странное".
Такое мнение в Facebook высказал представитель ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. В свою очередь участник украинской делегации ТКГ, журналист Сергей Гармаш считает, что РФ "затягивает" конфликт, как в Приднестровье.
На своей странице в соцсети Казанский отметил, что украинская сторона "почему-то согласилась провести совместное инспектирование наших позиций с представителями российских боевиков", несмотря на то, что ВСУ перемирия не нарушали. Последний факт подтвердили и в ОБСЕ, указал блогер.
"Если бы такое инспектирование было обоюдным и наши представители также могли бы инспектировать позиции противника – можно было бы не тревожиться. Но, как следует из заявления на сайте Офиса президента, речь идет только о Шумах. И это странно, так как со стороны нашего командования также звучали заявления о том, что боевики строят новые укрепления и блиндажи", – сказано в сообщении.
"Компромиссы имеют смысл только в том случае, если они обоюдны. Если же на уступки идет только одна сторона, то это называется по-другому", – считает Казанский.
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Гармаш же написал в Facebook, что итоги переговоров комментировать сложно.
"Узнал о них с сайта президента, а формулировки там так выписаны, что понимать можно как хочешь. Это и вызывает опасения", – заявил он.
"В целом, я вижу ситуацию так: прослеживается четкий тренд на приднестровизацию конфликта. Когда вроде и не стреляют, но и территориальной целостности и суверенитета в полном объеме Украина не получает", – продолжил Гармаш.
По его словам, Россия может сохранить свой инструмент влияния на Киев, но поскольку конфликт не острый, то "о нем постепенно забывают в мире, возможно, даже снимают санкции с "присмиревшего" агрессора".
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Скриншот
Как писал OBOZREVATEL:
На Донбассе 6 сентября в результате вражеских обстрелов и подрывов на неизвестных устройствах погибло трое воинов ВСУ, еще трое защитников получили ранения. Позже один из раненых Героев также умер.
Кроме того, волонтер Ирина Каптур сообщила, что на Донбассе дотла сгорели шесть позиций ВСУ. По ее словам, причиной возгорания стали не пожары, а обстрелы террористов.
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