Инфекционист объяснил, что такое 'черная зона' COVID-19

"Черная зона" по коронавирусу может означать полное блокирование определенного населенного пункта или района, в котором заболеваемость COVID-19 превысила предельную границу, но эта мера не будет достаточно эффективной.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Пока это на уровне слухов. Как я понимаю, они свидетельствуют о полной блокировке конкретного города или конкретного района и отделение от остальной территории страны", – предположил он.

Врач добавил, что такая мера является довольно спорной с юридической точки зрения, а также не слишком понятной с точки зрения эпидемиологии. В этом контексте он напомнил, что часть граждан работает не там, где живет, и вынуждена перемещаться, например, из пригорода в город. Таким образом, введение ограничений наверняка вызовет социальное недовольство.

Что касается сугубо медицинского эффекта полной изоляции, врач объяснил, что практика жесткого карантина не является достаточно эффективной в случае с острыми респираторными заболеваниями, "особенно при COVID-19". "Есть большое количество бессимптомных носителей, и после того как снимаются ограничения, все достаточно быстро возвращается", – пояснил он.

Комментируя новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Украине – 9,5 тысяч новых случаев за сутки, – Курпита сказал, что не склонен доверять озвученной цифре.

"Очень важно бы услышать от Минздрава, что это за больные, когда они обнаружены. Информация, что их обнаружили вчера, не совсем соответствует действительности, потому что они могли заболеть и неделю, и две недели назад, и только сейчас получить результат. Действительно, ситуация очень тревожная, но почему эту цифру решили озвучить сегодня, мне не понятно", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что в правительственных кругах обсуждают вопрос "черных зон" из-за критической ситуации с коронавирусом.