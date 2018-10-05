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''Играют на руку врагу'': украинцы высказались за закрытие NewsOne и ''112 Украина''

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Украинцы поддержали инициативу введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne, постановление о чем было принято Верховной Радой 4 октября.

Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 10 тысяч человек.

"NewsOne и "112 Украина" могут закрыть: вы согласны?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

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55% респондентов ответили: "Давно пора! Они играют на руку врагу".

28% не разделяют такую позицию. "Нет, я за свободу слова. Чем мы тогда лучше РФ?" - считают пользователи.

12% опрошенных выбрали следующий вариант ответа: "Лучше оштрафовать их на "круглую" сумму и отдать деньги армии".

5% остались равнодушными к инициативе. "Мне все равно, я не смотрю телевизор", - сказали они.

''Играют на руку врагу'': украинцы высказались за закрытие NewsOne и ''112 Украина''

Напомним, внефракционный народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже нардепу Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок").

OBOZREVATEL собрал для вас все, что известно о новом собственнике скандального телеканала.

Читайте все новости по теме "Опросы Обозревателя" на OBOZREVATEL.

Тема
Опросы Обозревателя
Место
Украина
Объекты
СНБОВерховная Рада Украины
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Моня
Моня
Это с какой страшной силой подгорает у майданопитеков из-за каких-то двух телеканалов. Напомню, при "зэке" яныке пятый канал и другие бандеровские сми никто не закрывал и истерику по этому поводу не поднимал. Так где же "эвропэйськая" свобода слова и демократия, свиношумеры?
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5
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Представляю какой бы вселенский вой и истерику устроили б в (на) украине и поборники западной дерьмократии прими нечто подобное наша Гос. Дума
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
да расстрелять их всех из атомного оружия!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Попова Ольга, О! пиндосы нарисовались!
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Попова Ольга
Попова Ольга
Петренко Амадеус, КОЦЯПЫ ТАК И СДЕЛАЮТ , ЭТИ НЕ ЦЕРЕМОНИЛИСЬ БЫ ,
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