''Играют на руку врагу'': украинцы высказались за закрытие NewsOne и ''112 Украина''

Украинцы поддержали инициативу введения санкций в отношении компаний, которые находятся в собственности телеканалов "112 Украина" и NewsOne, постановление о чем было принято Верховной Радой 4 октября.

Об этом говорят результаты опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли почти 10 тысяч человек.

"NewsOne и "112 Украина" могут закрыть: вы согласны?" - на такой вопрос предлагалось ответить читателям.

55% респондентов ответили: "Давно пора! Они играют на руку врагу".

28% не разделяют такую позицию. "Нет, я за свободу слова. Чем мы тогда лучше РФ?" - считают пользователи.

12% опрошенных выбрали следующий вариант ответа: "Лучше оштрафовать их на "круглую" сумму и отдать деньги армии".

5% остались равнодушными к инициативе. "Мне все равно, я не смотрю телевизор", - сказали они.

Напомним, внефракционный народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne, заявил о его продаже нардепу Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок").

OBOZREVATEL собрал для вас все, что известно о новом собственнике скандального телеканала.