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''Идиотизм! Им бог не нужен!'' Портников жестко разнес священников РПЦ и Путина

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Религия и вера на самом деле не интересуют священников Русской православной церкви, как и главу РФ Владимира Путина.

С таким заявлением выступил украинский публицист и журналист Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо", рассказывая о том, почему россияне столь бурно реагируют на создание в Украине единой православной церкви.

"Путина интересует имущество. И священников РПЦ интересует не бог, а имущество. Поэтому они так дрожат, ведь боятся потерять в Украине свои свечные заводики", — сказал он.

Виталий Портников

Виталий Портников

Скриншот

"Никакого отношения к вере и религии поведение этих людей, от последнего священника Московского патриархата в Украине до Кирилла и Путина, не имеет. Это деньги, деньги и деньги..." — заявил Портников.

По словам журналиста, россияне искренне уверены, что во всех их бедах виноваты США, и это мнение им прививают с самого детства.

"Они так не верят в личную волю и возможности. И так слепо верят в этот Вашингтон... Большое счастье, что мы теперь имеем границу с этим средневековым идиотизмом!" — добавил Портников.

Виталий Портников

Виталий Портников

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также Портников заявил, что требование ко всем церквям УПЦ МП в Украине указывать свою принадлежность к РПЦ назрело в связи с тем, что абсолютно все российские структуры направленны на уничтожение украинской государственности. Именно такую цель им ставит режим президента страны-агрессора Владимира Путина.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персоны
Виталий ПортниковПатриарх КириллВладимир Путин
Место
Украина
Теги
единая церковьРПЦТомос
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