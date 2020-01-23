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23 января • обновлено в 15:19
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"Иди нах*й!" Добкин "взорвался" из-за замечания о русском языке в Украине

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Одиозный украинский политик Михаил Добкин отличился очередным выпадом, заявив о том, что в Украине не может идти речи о Соборности в то время, когда якобы нарушаются права русскоязычных граждан.

Об этом скандальный нардеп VIII созыва написал в своем Twitter и нарвался на критику украинцев. Он же со своей стороны буквально "послал недовольных" куда подальше.

"Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – высказался Добкин.

Михаил Добкин

Михаил Добкин

При этом украинцы остались недовольны такими высказываниями скандального политика, отметив, что в Украине все в порядке с правами русскоговорящих, их никто не ущемляет.

"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный. Все остальное выдумки и расшатывание лодки", – написал в частности Максим Демьянов.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/mdobkin

И тут Добкин "взорвался". Однако решил не утруждаться лишними объяснениями или отстаиванием своей точки зрения, а просто указал человеку то место, где он, вероятно, сможет их получить.

"Иди на*уй", – "лаконично" высказался политик. Отметим, что этот его комментарий даже лайкнули 13 пользователей.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/mdobkin

А вот мнения других украинцев разделились.

"Какая страна – такой и "праздник", "Это звучит почти как случка с су*кой. Праздник 2%", "Зеленский вчера вещал как инопланетянин. Как надо, мы и сами знаем: твое дело говорить – как это сделать", "Та да, великий праздник объединения в не единой стране. Торжество лицемерия", "Простите, Михаил, а это как? Украинец русского происхождения? Кто смеет вам навязывать религию? Кто так безжалостен с вами?", "Долбо*б", – пишут они.

Скриншот

Скриншот

twitter.com/mdobkin

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Персона
Михаил Добкин
Место
Украина
Теги
соцсети русский язык скандалы
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Комментарии
51
11
Смешно
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Интересно
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Гоша Злой
Гоша Злой
проблема языка высосана из пальца. кто хочет- говорит на русском, не хочет- говорит по-украински
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0
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фил филька
фил филька
простой вопрос ставящий упоротых в тупик: почему русскоязычные школы переводят на украинский с 2020 года а к примеру венгерские школы гораздо позже?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Муркин Шура, А если никто не хочет обучаться на украинском, то их надо силой заставлять? Сколько раз болтали, что в Москве нет украинских школ,"ущемление" украинцев, обижают. На самом деле - нет необходимости: нет тех, кто хотел бы на украинском обучаться. Но вам же об этом не говорят, да вы и сами не хотите этого слышать, вам бы только ныть и прикрываться, когда принимаете дурацкие законы.
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Муркин Шура
Муркин Шура
фил филька, филипок. может расскажешь сколько в крыму украинских школ, где кстати украинский язык с татарским и русским являются государственным!?
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