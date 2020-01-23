Одиозный украинский политик Михаил Добкин отличился очередным выпадом, заявив о том, что в Украине не может идти речи о Соборности в то время, когда якобы нарушаются права русскоязычных граждан.

Об этом скандальный нардеп VIII созыва написал в своем Twitter и нарвался на критику украинцев. Он же со своей стороны буквально "послал недовольных" куда подальше.

"Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей", – высказался Добкин.

Михаил Добкин

При этом украинцы остались недовольны такими высказываниями скандального политика, отметив, что в Украине все в порядке с правами русскоговорящих, их никто не ущемляет.

"В чем нарушение прав русскоязычных граждан? Им кто-то запрещает говорить русским языком или что? А в школах должен быть украинский основным, как и везде, так как он единственный государственный. Все остальное выдумки и расшатывание лодки", – написал в частности Максим Демьянов.

Скриншот twitter.com/mdobkin

И тут Добкин "взорвался". Однако решил не утруждаться лишними объяснениями или отстаиванием своей точки зрения, а просто указал человеку то место, где он, вероятно, сможет их получить.

"Иди на*уй", – "лаконично" высказался политик. Отметим, что этот его комментарий даже лайкнули 13 пользователей.

Скриншот twitter.com/mdobkin

А вот мнения других украинцев разделились.

"Какая страна – такой и "праздник", "Это звучит почти как случка с су*кой. Праздник 2%", "Зеленский вчера вещал как инопланетянин. Как надо, мы и сами знаем: твое дело говорить – как это сделать", "Та да, великий праздник объединения в не единой стране. Торжество лицемерия", "Простите, Михаил, а это как? Украинец русского происхождения? Кто смеет вам навязывать религию? Кто так безжалостен с вами?", "Долбо*б", – пишут они.

Скриншот twitter.com/mdobkin

Какая соборность, когда нарушаются основные конституционные права миллионов русскоязычных граждан? Какая злука, когда топчут историческую память, навязывают религию и запрещают быть украинцем русского происхождения? Искусственный праздник. Праздник власти, но не людей. — Добкин Михаил (@mdobkin) January 22, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Добкин раскритиковал Янину Соколову за ее речь. По его мнению, ведущая употребила польские слова вместо украинских. "Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рогулиха", – написал он.

На интервью Добкина с Соколовой произошла жесткая перепалка из-за их идеологических разногласий.

Тогда же бывший народный депутат заявил, что Крым живет стабильнее в российской оккупации, чем в Украине.

Янина Соколова рассказала, что скандальный нардеп VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин обиделся на нее из-за интервью.

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