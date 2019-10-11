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11 октября • обновлено в 23:43
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"Текст по-дебильному написан": Соколова затроллила обиженного Добкина за интервью

2.3т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что скандальный нардеп VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин обиделся на нее из-за недавнего интервью.

Об этом она сказала в очередном выпуске шоу "Вечер с Яниной Соколовой", который опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Соколова отметила, что пока беседовала с политиком, тот "параллельно записывал свое интервью со мной".

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Михаил Добкин и Янина Соколова на интервью

Михаил Добкин и Янина Соколова на интервью

"Ну если отбросить вопросы, связанные с "текст по-дебильному написан" или с наркотиками, то останется не так и много", – сказал он во время съемок.

По словам Соколовой, Добкин "очень обиделся" из-за финальной версии "Рандеву". При этом, после выхода программы в эфир, бывший нардеп записал видео, в котором передал "персональный привет" ведущей.

"Поэтому Михаил, как настоящий мужчина, пожаловался на меня в Голландию", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Янина Соколова Михаил Добкин
Место
Украина
Теги
политика интервью видео
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
лысая смонтировала под себя ролик и еще гонит на допу, не удивительно, порохоботская шмара
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Chesny Victor
Chesny Victor
Рахит его брат и он рахит его брата.
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