"Текст по-дебильному написан": Соколова затроллила обиженного Добкина за интервью

Украинская журналистка Янина Соколова заявила, что скандальный нардеп VIII созыва, глава партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин обиделся на нее из-за недавнего интервью.

Об этом она сказала в очередном выпуске шоу "Вечер с Яниной Соколовой", который опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Соколова отметила, что пока беседовала с политиком, тот "параллельно записывал свое интервью со мной".

Михаил Добкин и Янина Соколова на интервью

"Ну если отбросить вопросы, связанные с "текст по-дебильному написан" или с наркотиками, то останется не так и много", – сказал он во время съемок.

По словам Соколовой, Добкин "очень обиделся" из-за финальной версии "Рандеву". При этом, после выхода программы в эфир, бывший нардеп записал видео, в котором передал "персональный привет" ведущей.

"Поэтому Михаил, как настоящий мужчина, пожаловался на меня в Голландию", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Добкин раскритиковал Янину Соколову за ее речь. По его мнению, ведущая употребила польские слова вместо украинских. "Не надо путать х*р с пальцем. Польские и иные чужеродные слова не впихивай в рідну мову, рогулиха", – написал он.

На интервью Добкина с Соколовой произошла жесткая перепалка из-за их идеологических разногласий.

Тогда же бывший народный депутат заявил, что Крым живет стабильнее в российской оккупации, чем в Украине.

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