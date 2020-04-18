Сегодня снова социальная история. Не устаю повторять, насколько это важно — знать каждую трещинку войны, каждого антигероя, историю каждого решения, тех, кто решил уничтожить свой край. Поэтому я так часто и так скрупулезно пишу о жителях ОРДЛО. Именно тех, кто воюет против нас, кто выходил под триколоры, о тех, кто, переступая линию разграничения, плюет на украинскую землю, но получает здесь соцвыплаты.

Вот, поверьте, все эти негативы для нас там - герои. И именно эти люди, их истории — соль войны. Фундамент войны. Основа войны. Россия-оккупант, ее преступления должны рассматриваться и расследоваться отдельно. От оккупанта не ждешь ничего хорошего, поэтому его действия де-факто оправданы его исторической миссией — оккупировать, убивать, аннексировать, разрушать.

Все эти негативы для нас там - герои donpress.com

Но в рядах оккупационных войск - тысячи жителей ОРДЛО. Критическая масса жителей ОРДЛО являются владельцами "паспортов республик", перерегистрировали свои авто и недвижимость на "республиканские", и до сих пор являются апологетами и адептами кремля, русской весны и назад в эСССРия.

В ОРДЛО закрывают и топят шахты, закрывают заводы, минируют посевные сельхозугодья. Кто? Понятное дело, что кремлевские кураторы дают приказы своим лугандонским марионеткам, так называемой "власти республик". А потом эти приказы "власть республик" все эти "директора", "депутаты", министры" спускают рабочим и те их выполняют.

Критическая масса жителей Донбасса все же по сути – "наваросы" и оккупанты. Даже если у них – паспорт граждан Украины. Так ненавидеть и уничтожать свою землю может только оккупант.

За время войны ОРДЛО превратилось в огромную мусорную кучу, яму отходов, свалку. Здесь расцвела коррупция, и, по сути, это уже полицейское гетто, тоталитарное управление силовых структур – в каждой мелочи жизни ОРДЛО. У руля "республик" во всех сферах жизни стоят управленцы, которые всю жизнь грабили Донбасс, коррупционеры-казнокрады, чуть пониже, в управленцах – такие же непрофессионалы-казнокрады, но ниже рангом. В ОРДЛО воруют все, от уборщицы, медсестры в больнице до главы и министра.

Сюда РФ свозит весь сброд, армейский и криминальный. Сюда едут все бомжи РФ. Алиментщики. Должники. Просто любители помародерить. Извращенцы. Садисты. И их здесь в ОРДЛО принимают и считают героями.

Это одна сторона социального дна ОРДЛО. Вторая — местные жители. Которые оправдывают все совершаемые здесь преступления, как оккупационной власти, как своих местных земляков-опочленцев или криминалитета, так и преступления ихтамнетов.

И когда мне говорят "напишите что-то хорошее про Донбасс", у меня остаются только воспоминания, степи, заповедники, ну и немного – Люди. С 2014-го там все изменилось и деградировало, приняло сторону оккупанта, утопило себя в ненависти и оправданиях за свои преступления, радостно переложило вину за совершенное на наши плечи.

Вот мы, переселенцы – мы же там враги. Мы бросили их, наваросов, выживать в страшных условиях, а сами здесь богатеем. Мы не помогаем им. Они разграбили наши дома, это называлось "я возьму, тебе же уже не нужно". У нас есть работа. Зарплата. Медицина. Мир. У них этого нет. Но виноваты в этом мы.

Должны были пояснить, защитить, освободить, перечислять им деньги, помогать, согласиться с особым статусом, вернуться и терпеть, как они. Требований много. Осознания – ноль.

Города ОРДЛО тонут в мусоре. Все дороги разбиты. Все поля заминированы. Везде воруют. Тянут у умирающих. У мертвых. У живых. Тянут с предприятий. Тянут у соседей.

Если прислушаться в ОРДЛО, то можно услышать хруст костей умирающего Донбасса. Кто его убивает? Люди! Люди — это и есть война. Они принимают решения, они верят пропаганде, они считают принуждение к их правилам миром. И мы должны помнить об этом. Изучать боль Донбасса, как болезнь. Людей – как трещинки, вирусы. Искать противоядие. Смотреть в черное зеркало Донбасса – и смотреть по сторонам, ведь примеры "бамбаса" сейчас массово можно увидеть везде.

А теперь – социальная история, цитатой: "Снова наш доблестный 16 БТрО ЛНР прославился очередным громким ЧП. И снова среди нас небоевые потери! Как рассказал мне "Ясень", случай произошел вчера на Соколах. Один вроде адекватный боец с позывным "Хруст", будучи на двойке, где-то нашел несколько мин, принес их на позиции и решил поиграться в инженера-сапера.

Короче, не придумав ничего лучше, он взял инструмент и начал эти мины разбирать. Конечно же, результат не заставил долго себя ждать… Всего пару движений – и все услышали большой "БУМ"!!!

В результате взрыва "Хруст" умер на месте, а еще двух 300-ых увезли в госпиталь. Это были "Ярош" и "Десятый". Чтобы вы понимали, какой силы был взрыв, то представьте себе, что от "Хруста" только осталась часть пятки…

Теперь задаюсь вопросом. Сколько еще будет продолжаться этот бардак и безответственность командиров, которые, как по мне, не проводят должную политическую работу среди военнослужащих…

Я уже устал об этом писать... Сейчас уже все забили большой болт на службу… Нет идейных, есть только те, кто пришел что бы заработать и живет од дд до дд… Все либо бухают, либо болтаются где попало… Набивают себе карманы, продают ГСМ и провизию… Когда уже в штабе вспомнят о рядовых военнослужащих на которых все держится и перестанут зарабатывать деньги на нас и войне? Вы не вечные…

**** а кто еще помнит, из-за чего мы поднялись…Вам не кажется, что нами сейчас управляют именно те, против кого мы подымались? Не пора ли образумится господа ВОЕННЫЕ?! А. Мозговой….

Вечная память погибшим за НОВОРОССИЮ!".

Все алконавты ОРДЛО, нарики, мародеры, которые сейчас там "герои наварасии, наши мальчики", завтра могут стать и нашими героями, войти в состав МВД Украины в качестве совместных реинтеграционных патрулей и охранять покой киевлян от коронавируса и дефолта.

Там, в ОРДЛО, эти "защитники", которые в 2014-м алчно облизывались "будем грабить Киев", сегодня остановлены нашей страной и держатся от нас на расстоянии выстрела. Но войска отводят, а политическая ситуация больше похожа на капитуляцию, и если вчера надо мной смеялись "не паникуй", то сегодня реинтеграционные патрули – уже реальность, ведь Украина догоняет ОРДЛО и становится полицейским гетто, теряет позиции демократии и приобретает окрас диктатуры.

Там, в ОРДЛО, эти "защитники", которые пока не получили возможность грабить Киев, сегодня в пьяном угаре убивают и мирное население и друг друга, и даже ихтамнетов. Но их всех вносят в списки "погиб за Новороссию", их дети и родители, их жены и друзья даже если и знают правду, то все равно предпочитают симулякр "геройски погиб от пули укропов" и обещают мстить, ненавидят, и готовы нас убивать за своего погибшего брата, сына, друга, кума, отца.

В 2014-м году на "референдуме" в мае жители Луганской и Донецкой области в критическом своем большинстве проголосовали за создание "республик"- "луганской народной" и "донецкой народной". Эти "республики" не признаны во всем мире и даже РФ и Путиным. Их нет на карте и глобусе. И даже РФ считает жителей ОРДЛО гражданами Украины.

И все же, пытаясь скрыть свое участие и преступления против народа Украины, РФ продвигает нарратив "республики", как субъект переговоров, то есть государственный субъект. Не "новороссию", не "криворожецу", а именно "республики".

Жители ОРДЛО в критическом своем большинстве имеют на руках "паспорт республики". Но, продолжают умирать за "новороссию". Что это, где это, кто это, они объяснить не могут, но вот, как ихтамнеты, так и жители ОРДЛО массово мрут за иллюзорные идеи симулякра, сказки, иллюзии, которая уже даже не транслируется Кремлем, о ней забыли, а жители ОРДЛО икают, но продолжают есть кактусы.

Может и правильно все это? — вот эти затопленные шахты, и вот это мрущее нарко-алко-манье, и полностью заминированные территории, и полная гетто-изоляция, чтобы выросло что-то новое должно умереть что-то старое.

Ведь на пепелище всегда цветы ярче, и трава зеленее. Но, как же это больно и страшно видеть, как умирает твоя земля и твои города.

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