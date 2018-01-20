"Хоть бы свитер снял мохеровый!" В сети жестко высмеяли купание Саакашвили в проруби

В сети высмеяли купание экс-главы Грузии и лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили в проруби на праздник Крещения Господня.

Соответствующие снимки опубликованы на странице политика в Facebook.

"Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал Саакашвили.

Однако пользователи Twitter высмеяли фотографии бывшего президента Грузии, а многие из них обратили внимание на внешность политика.

"Зашел грузином, вышел украинцем", "Хоть бы свитер снял мохеровый!", "С такой махрой не то, что в проруби полчаса плавать, на снегу спать спокойно можно", "На бобра похож", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", в сети также посмеялись над показушным купанием в проруби главы РФ Владимира Путина.