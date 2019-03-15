''Хорошее начало'': глава УГКЦ раскрыл детали встречи с Епифанием

Руководители УГКЦ и ПЦУ Блаженнейший Святослав и митрополит Епифаний во время встречи 7 марта обсудили вопросы возможности сотрудничества на благо украинцев. Речи об объединении церквей не было.

Об этом в эфире ObozTV заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук). По его словам, встреча является хорошим началом диалога.

"Сразу скажу, что об объединении речи не шло. Мы говорили прежде всего о возможности определенного сотрудничества на благо украинского народа во всех сферах жизни, там, где это сегодня возможно. Мы назвали этот диалог "дорожной картой", которую хотим заключить для того, чтобы понимать, как дальше вместе двигаться. Это общение является хорошим началом", – сказал он.

Для греко-католиков сотрудничество с ПЦУ или с другими церквями Киевского христианства заключается в открытии совместного исторического прошлого, отметил отец. Он добавил, что их уже объединяет именно это.

"У нас общие корни, мы являемся наследниками некогда единой, а сегодня, к сожалению, разделенной, Киевской церкви. Мы все родом из Крещения святого князя Владимира. Нашим материнским кафедральным собором есть Святая София. Это и есть "дорожной картой" сближения наших церквей", – объяснил он.

Чтобы диалог между УГКЦ и ПЦУ был плодотворный, надо пройти еще много этапов, убежден Блаженнейший Святослав. Он отметил, что если говорить об общении во вселенском измерении, то речь о создании новых структур не идет.

Главы УГКЦ Святослав Шевчук и ПЦУ Епифаний Коллаж

"Нам еще нужно много поработать, чтобы этот экуменический диалог был результативным и привел к глубоким изменениям в наших отношениях. Речь идет о восстановлении "сопричастия", то есть восстановления евхаристического общения и единства, чтобы мы вместе могли совершать Божественную Литургию за одним престолом. Это цель, которую в свое время выставил еще святой Папа Иоанн Павел II", – сказал глава УГКЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Епифания с главой и отцом УГКЦ Блаженнейшим Святославом состоялась 7 марта. Стороны лично обменялись соображениями по ряду вопросов, касающихся двух Церквей и которые влияют на их взаимоотношения.

Ранее, комментируя пожелания Святослава Шевчука о единстве украинского христианства, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко ответил, что если в УГКЦ рады, что украинцы нашли единство и получили возможность создать поместную автокефальную церковь, то в ПЦУ надеются, что речь о единстве украинского христианства не означает евхаристического единения в полном смысле этого слова.

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