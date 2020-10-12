Харьковщина стала очагом COVID-19 в Украине: прибавилось еще почти 750 больных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Харькове

За минувшие сутки, 11 октября, коронавирус в Харьковской области обнаружили еще у 741 человека.

Регион стал лидером по суточному приросту больных в Украине. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

На Харьковщине от COVID-19 скончались всего 414 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 5111 пациентов. Продолжает бороться с заболеванием 19 661 человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро понедельника, 12 октября, в Украине официально подтверждены 265 454 случая коронавирусной инфекции. Из них 4420 – обнаружены за прошедшие сутки.

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