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Харьков отказался от русского языка: первые подробности

10.6тЧитать материал на украинском

Харьковский областной совет отменил свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах. По его данным, "за" выступило даже большинство фракций "Оппозиционного блока" и "Відродження".

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса", — написал Булах.

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По его словам, решение было консолидированным и за него проголосовало 3/4 всех депутатов. "Идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше", — подытожил Булах.

Напомним, ранее русский язык лишился статуса регионального в ряде украинских регионов. Среди них Херсонская и Житомирская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке. Было украинизировано все ключевые сферы жизнедеятельности страны.

Читайте все новости по теме "Закон о языках" на OBOZREVATEL.

Тема
Закон о языках
Место
УкраинаХарьков
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Читайте на церковнослявянском.если ублюдки поймете.это не русский и не укр.это древний язык наших предков.ни хао.
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Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Крим,за.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кугуты вонючие, язык не запретами или разрешениями устанавливается. :-) На русском языке создана великая литература и блестящая наука. А на "дермове" не создано НИЧЕГО. :-)
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