Харьков отказался от русского языка: первые подробности

Харьковский областной совет отменил свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах. По его данным, "за" выступило даже большинство фракций "Оппозиционного блока" и "Відродження".

"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса", — написал Булах.

От русского языка отказались уже в ряде крупных городов Украины Фокус.ua

По его словам, решение было консолидированным и за него проголосовало 3/4 всех депутатов. "Идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше", — подытожил Булах.

Напомним, ранее русский язык лишился статуса регионального в ряде украинских регионов. Среди них Херсонская и Житомирская области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке. Было украинизировано все ключевые сферы жизнедеятельности страны.