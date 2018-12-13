Харьков отказался от русского языка: первые подробности

Харьковский областной совет отменил свое решение от 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.
Об этом сообщил в Facebook депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах. По его данным, "за" выступило даже большинство фракций "Оппозиционного блока" и "Відродження".
"На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. Т.е. фактическая регламентация его регионального статуса", — написал Булах.
От русского языка отказались уже в ряде крупных городов Украины
Фокус.ua
По его словам, решение было консолидированным и за него проголосовало 3/4 всех депутатов. "Идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше", — подытожил Булах.
Напомним, ранее русский язык лишился статуса регионального в ряде украинских регионов. Среди них Херсонская и Житомирская области.
Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о языке. Было украинизировано все ключевые сферы жизнедеятельности страны.
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