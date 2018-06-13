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Гражданское партнерство ЛГБТ: Минюст пошел на попятную

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Министерство юстиции Украины обнародовало опровержение информации о том, что предоставлен законопроект о легализации гражданского партнерства для однополых пар.

"Информация, распространяемая в СМИ относительно представления Министерством юстиции законопроекта на рассмотрение Кабинета Министров Украины о легализации гражданского партнерства для однополых пар, не соответствует действительности", – написали в пресс-службе ведомства.

В Минюсте сообщили, что 12 июня директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Владислав Власюк во время круглого стола заявил в ответ на вопрос о легализации однополых браков, что вопрос требует доработки.

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"В связи с большим количеством обращений, вопрос требует дальнейшего изучения и доработки и пока не может быть выполнен", – процитировали в Минюсте слова Власюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее центр информации о правах человека распространил информацию, что Минюст будет настаивать на рассмотрении Кабинетом министров законопроекта о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар.

Место
Украина
Объекты
ЛГБТМинистерство юстиции
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