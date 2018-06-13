В Украине хотят легализовать гражданское партнерство ЛГБТ: что известно

Министерство юстиции Украины собирается настаивать на рассмотрении Кабинетом министров законопроекта о легализации гражданского партнерства для разнополых и однополых пар.

Такое заявление сделал генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правой осведомленности Минюста Владислав Власюк во время круглого стола в офисе омбудсмена, передает Центр информации о правах человека.

"Мы считаем, это мероприятие должно быть в Плане действий, несмотря на то, что мы получили очень много обращений, в которых просили исключить его. Мы оставляем это мероприятие. Кабинет Министров должен разработать законопроект и подать на рассмотрение Верховной Рады до IV квартала 2019 года", - отметил он.

По словам Власюка, мероприятие сформулировано как "легализация зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности владения, наследования имущества, содержание одного партнера другим в случае нетрудоспособности и конституционного права не свидетельствовать против своего партнера".

В свою очередь, правозащитник ЛГБТ-центра "Наш мир" Андрей Кравчук заявил, что мероприятие в Национальной стратегии является принципиальным вопросом.

"Если мы хотим быть страной-участницей ЕС, мы должны решить, в частности, это вопрос. Гражданские партнерства демонстрируют преданность принципам современной либеральной демократии, что, в частности, заключаются в равной защите прав человека, независимо от каких-либо признаков. Если вы делаете исключения из общего правила, это нарушает демократические принципы. Я призываю Министерство юстиции не замалчивать этот вопрос. Потому что возникает впечатление, что ничего не делается в исполнении Нацстратегии по правам человека, и Украина не такая, какой она хочет быть", - обратился Кравчук к Власюку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае послы 16 стран и глава представительства Евросоюза в Украине призвали Киев поддерживать равенство, достоинство и верховенство права по отношению к представителям ЛГБТ-сообществ.