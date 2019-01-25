Говорили о ПЦУ: визит Порошенко в Израиль получил успешное продолжение

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с патриархом Иерусалимским Феофилом III в отношении новосозданной поместной ПЦУ.

Глава украинского государства пожелал патриарху здоровья и успеха в его патриаршей миссии и пригласил в Киев, сообщает пресс-служба президента.

"Было отмечено исключительную историческую важность создания канонической поместной Православной церкви в Украине, что соответствует возрастным устремлениям украинского народа", – сказано в сообщении.

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Порошенко и Феофил III Пресс-служба президента Украины

Патриарх Иерусалимский заверил, что будет молиться за мир и процветание Украины, а также за объединение украинских православных.

Отмечается, что Порошенко пригласил патриарха Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для осуществления совместной молитвы за мир в нашей стране и Европе, а также налаживание диалога с поместной церковью Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко во время официального визита в Израиль встретился с заместителем предстоятеля Иерусалимского патриархата, генеральным секретарем, архиепископом Аристархом.

Украинский президент также присоединился к молитве за благополучие Украины и Израиля, которую провели у Стены Плача в Иерусалиме.

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