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''Господи, истреби их!'' В РПЦ разразились проклятиями из-за украинского Томоса

1.9тЧитать материал на украинском

В Русской православной церкви продолжают делать гневные высказывания в адрес Православной церкви Украины из-за получения Томоса.

Так, скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в Facebook пожелал наказания для "всех, кто шел на компромиссы с евромайданщиками, бредил лукавым миротворчеством, пытался "парить над схваткой", лгал".

''Есть такие кроты и крысы в светских конторах, есть и в "церковных". Лжецы и предатели. Господи, порази их. Загради их уста. Истреби их с лица земли", — написал Чаплин, не уточнив, кого именно имеет ввиду.

Новости
''Объявим анафему!'' Скандальный священник РПЦ разразился угрозами из-за Томоса

Всеволод Чаплин

Всеволод Чаплин

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Накануне бывший президент Украины поставил на место пропагандистов РФ, которые попытались его спровоцировать заявлением о независимости ПЦУ и Томосе.

Читайте все новости по теме "Независимость УПЦ" на OBOZREVATEL.

Тема
Независимость УПЦ
Персона
Чарли Чаплин
Место
Россия
Теги
РПЦединая церковьТомос
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Фсб-шная вошь, не имеющая своего мнения.
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