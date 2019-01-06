''Господи, истреби их!'' В РПЦ разразились проклятиями из-за украинского Томоса

В Русской православной церкви продолжают делать гневные высказывания в адрес Православной церкви Украины из-за получения Томоса.

Так, скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в Facebook пожелал наказания для "всех, кто шел на компромиссы с евромайданщиками, бредил лукавым миротворчеством, пытался "парить над схваткой", лгал".

''Есть такие кроты и крысы в светских конторах, есть и в "церковных". Лжецы и предатели. Господи, порази их. Загради их уста. Истреби их с лица земли", — написал Чаплин, не уточнив, кого именно имеет ввиду.

Всеволод Чаплин

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Православная церковь Украины окончательно стала независимой, получив от Константинополя Томос об автокефалии. Документ уже привезли в Киев.

Накануне бывший президент Украины поставил на место пропагандистов РФ, которые попытались его спровоцировать заявлением о независимости ПЦУ и Томосе.