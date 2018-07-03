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Гороскоп на июль: названы худшие дни для шопинга

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Покупки, сделанные в период с 10 по 31 июля, могут быть неудачными.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Влад Росс .

По его словам, "10 июля Венера уходит в знак Девы, а Дева – это всегда знак падения для нее".

"Поэтому не рекомендую совершать большие покупки с 10 числа и до конца месяца", - предупредил астролог.

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"Единственное исключение – с 21 по 24 июля, когда Венера будет делать аспект к Юпитеру. В эти дни можно покупать недвижимость, автомобиль и другие ценные вещи, а также дарить их", - сообщил он.

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Три худших дня в 2018 году: астролог назвал даты

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс назвал даты самой опасной недели лета 2018 года, рассказал о фазах луны в текущем месяце, а также озвучил лунный календарь стрижек на июль 2018 года.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Персона
Влад Росс
Объекты
гороскоп 2018шопинг
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