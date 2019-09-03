"Гори, гори ясно": в "ДНР" сожгли дом главаря террористов. Видео

В оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом "главы Министерства внутренних дел ДНР" Алексея Дикого.

Пожар произошел в июле еще до начала "хлебного перемирия". Соответствующее видео, снятое дроном, опубликовал на своей странице в Facebooк фонд "Повернись живим" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это видео было снято еще до объявления очередного перемирия. Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "главы МВД" так называемой "ДНР" Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт", – написали под видео.

В "ДНР" сожгли дом главаря террористов Дикого Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на "случайный" пожар. "Смотрела бы вечно", "Жаль, что не он сам", "Гори, гори ясно", "Сгорел сарай, гори и хата", "Какая грустная новость", "Что посеешь, то и пожнешь", "Бог дал - бог забрал", "Это красиво", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года в Донецке пожар уничтожил дом главы "компартии ДНР" Бориса Литвинова.

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