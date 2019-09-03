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3 сентября • обновлено в 19:07
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"Гори, гори ясно": в "ДНР" сожгли дом главаря террористов. Видео

3.4т Читать материал на украинском

В оккупированной Ясиноватой на Донбассе сгорел дом "главы Министерства внутренних дел ДНР" Алексея Дикого.

Пожар произошел в июле еще до начала "хлебного перемирия". Соответствующее видео, снятое дроном, опубликовал на своей странице в Facebooк фонд "Повернись живим" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это видео было снято еще до объявления очередного перемирия. Прямо посреди временно оккупированной Ясиноватой сгорел дом "главы МВД" так называемой "ДНР" Дикого Алексея Александровича. Обычно оккупанты во всех своих бедах обвиняют украинские ДРГ, но не в этот раз. Такой наглости они не ожидали, поэтому решили вообще замолчать этот факт", – написали под видео.

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В "ДНР" сожгли дом главаря террористов Дикого

В "ДНР" сожгли дом главаря террористов Дикого

Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на "случайный" пожар. "Смотрела бы вечно", "Жаль, что не он сам", "Гори, гори ясно", "Сгорел сарай, гори и хата", "Какая грустная новость", "Что посеешь, то и пожнешь", "Бог дал - бог забрал", "Это красиво", – написали в комментариях.

"Гори, гори ясно": в "ДНР" сожгли дом главаря террористов. Видео
"Гори, гори ясно": в "ДНР" сожгли дом главаря террористов. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2019 года в Донецке пожар уничтожил дом главы "компартии ДНР" Бориса Литвинова.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ДНР Новости ДНР Новости Донбасса
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Карпов Стас
Карпов Стас
Терпящим поражение одно за другим остается только радоваться этому.
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