Гончаренко передал в Одессу оборудование для борьбы с коронавирусом от Фонда Порошенко

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко передал комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко, в Одесскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщили на сайте пресс-службы партии "ЕС". Как отметил главный врач Юрий Гульченко, потребность в таком оборудовании есть всегда и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсос хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом.

"Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего – средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей", – отметил он.

"Мы получили оборудование, которое будет передано в интенсивную терапию нашей больницы для того, чтобы можно было своевременно оказать помощь больному и определить его состояние. Это лечебно-диагностическое оборудование, которое необходимо всегда в любом количестве. Конечно, еще нужны средства индивидуальной защиты, оборудование, медикаменты, которыми можно будет оказывать помощь", – заметил врач-реаниматоров Артем Каракаш.

Как отметил Гончаренко, правительство Зеленского, к сожалению, провалило подготовку к эпидемии.

"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы оно смогло справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса", – отметил Гончаренко.

Напомним, что недавно Фонд Порошенко передал партию реанимационного медицинского оборудования во Львовский областной госпиталь и городскую клиническую больницу N21 в Днепре. Фонд профинансировал восстановление 10 аппаратов искусственной вентиляции легких по просьбе Киевской городской клиничной больницы скорой помощи. Марина Порошенко во время встречи с врачами сообщила, что сейчас поставки нового медицинского оборудования очень затруднены, поскольку коронавирус охватил практически все страны мира и спрос на медаппаратуру очень высок.

В ближайшие дни еще несколько партий оборудования от Фонда Порошенко поступят в медицинские учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, фракция "Европейская солидарность" призвала власти к конструктивному сотрудничеству и потребовала принять законопроект Нины Южаниной, который поможет перераспределить более 13,5 млрд грн из лоббистских статей расходов власти и неприоритетных закупок на противодействие коронавирусу.

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