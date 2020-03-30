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30 марта • обновлено в 17:42
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Глава Закарпатского облсовета заявил о 5 тыс. зараженных коронавирусом

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Реальное количество заразившихся коронавирусом в Закарпатской области может достигать 5 тыс. человек.

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Как заявил в Facebook глава Закарпатского областного совета Михаил Ривис, в области сейчас около 5 тыс. инфицированных, которые "ежесекундно сеют вирус".

По его словам, районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются на одну инфекционную больницу, в которой всего 70 коек.

Михаил Ривис рассказал о неготовности закарпатских больниц

Михаил Ривис рассказал о неготовности закарпатских больниц

"В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании", – подчеркнул Ривис.

Он добавил, что медики в области не имеют средств индивидуальной защиты.

Глава Закарпатского облсовета заявил о 5 тыс. зараженных коронавирусом

Facebook Михаила Ривиса

Глава Закарпатского облсовета заявил о 5 тыс. зараженных коронавирусом

Facebook Михаила Ривиса

Как писал OBOZREVATEL, по официальным данным на 29 марта, в Закарпатской области 20 человек заразились коронавирусом COVID-19.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
врачи вирус
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