Впервые, со времен подполья Украинской греко-католической церкви, богослужения и освящение пасок на Пасху будет за закрытыми дверями.

Об этом в разговоре с шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар заявил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) в эфире программы "Открытая Церковь" на YouTube-канале "Живе телебачення" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав synod.ugcc.ua

"Особенностью нынешнего Пасхи во всех странах мира, особенно, где присутствует наша церковь, наши богослужения будут происходить практически за закрытыми дверями. И участия наших верующих в них, как это традиционно происходит, не будет", — говорит Блаженнейший Святослав.

В то же время он подчеркивает, что это необходимо, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей.

"Эта Пасха буду проходить дома, когда мы, возможно, впервые после времен подполья нашей церкви, будем освящать пасхальные корзины онлайн", – сказал глава УГКЦ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, так как массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.

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